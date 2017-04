Macron of Le Pen? Beide kandidaten bieden weinig hoop

Wie zondag 7 mei ook tot president van Frankrijk wordt gekozen, zowel Emmanuel Macron als Marine Le Pen zal het eigen programma niet zo eenvoudig kunnen doorvoeren, aldus EU-correspondent Jelte Wiersma.

Een oud-bankier die geen idee heeft wat hij aan moet met de multiculturele samenleving (Macron) en een corrupte nationalist met antisemitische trekken (Le Pen). Uit deze twee niet al te bemoedigende kandidaten mogen de Fransen zondag 7 mei kiezen.

Wie is Emmanuel Macron, redder van de lamgeslagen Fransen?

Le Pen en het Trump-pad

Le Pens programma lijkt op dat van de Amerikaanse president Donald Trump. Na honderd dagen in het Witte Huis heeft hij de realiteit ontdekt en zo’n beetje elke verkiezingsbelofte gebroken. Van zijn voorgestelde protectionistische economische plannen is niets overgebleven. Trump heeft ook wel door dat handelsbarrières zijn land eerder schaden dan goed doen.

Een eventuele president Marine Le Pen zal met diezelfde realiteit worden geconfronteerd: protectionisme zoals zij voorstelt, kan wel, maar betekent het einde van veel Franse bedrijven die hun hoogwaardige producten wereldwijd verkopen. Daar komt bij dat een door haar gewenst vertrek uit de Europese Unie en uit de euro zal leiden tot een Europese crisis die als een boemerang terugslaat op Frankrijk. Dat belooft weinig goeds voor Frankrijk en Europa, tenzij Le Pen het Trump-pad opgaat en het één zegt en het ander doet.

Economische plannen van Macron

Macron laat zich slecht voorspellen. Hij was een socialistische minister in de dramatische regering van president François Hollande. Toen had Macron geen antwoord op de economische crisis in Frankrijk. Waarom zouden zijn voorstellen voor economische hervormingen dan iets waard zijn?

Zijn zwakste punt is de multiculturele samenleving. Het land heeft het grootste aantal islamitische en Joodse inwoners van Europa, een grote minderheid van conservatieve katholieken en van republikeinse atheïsten. De spanningen zijn groot, vooral tussen moslims en de rest. Macron heeft op dit gebied geen helder programma. Le Pen weet op dit punt wél wat ze wil: de grenzen dicht, radicale islamieten uitzetten en de voorsteden schoonvegen.

Alternatieven boden minder hoop

Beide kandidaten hebben een handicap: ze hebben waarschijnlijk niet genoeg steun in het parlement. De Franse president is machtig, maar niet zó machtig dat hij of zij volledig autonoom beslist. En dan is er nog de straat. Macron (hervormingen) en Le Pen (protectionisme) zullen beide op weerstand stuiten van de graag actievoerende Fransen.

Nieuwe president wacht zware taak: ‘Toekomst EU in handen van Parijs’

Al deze kanttekeningen waren zondag geen bezwaar voor de Fransen om liever op Macron en Le Pen te stemmen dan op de republikeinse, socialistische en communistische kandidaat. Die boden kennelijk minder hoop. Enig lichtpuntje: de opkomst was met zo’n 78 procent nog altijd stevig. De Fransen houden dan misschien niet van hun presidentskandidaten, maar wel van de democratie.