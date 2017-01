Wat wel en niet te geloven? Bizarre beschuldigingen over Trump

Verzamelde Rusland jarenlang belastende informatie over de aankomende president Donald Trump? Volgens een voormalige Britse spion wel, maar geen van de beweringen wordt gestaafd door bewijzen.

Waar gaat het over?

Amerikaanse media pakten dinsdagavond groots uit met de onthulling dat Barack Obama en Donald Trump door de inlichtingendiensten zijn geïnformeerd over het bestaan van documenten over een innige relatie tussen Trump en Rusland.

Wie zit achter de documenten?

De bron van de memo’s is een voormalige Britse MI6-spion, die door een Republikeinse rivaal op pad was gestuurd om Trump te onderzoeken. Echt ‘geheim’ is het rapport niet. De memo’s, gebaseerd op anonieme Russische bronnen, werden al maandenlang verspreid in Washington en ver daarbuiten. Mediabedrijven, geheime diensten en politici besloten niet naar buiten te treden met de informatie, omdat die niet te checken bleek.

Wat staat erin?

De Russen zouden de New Yorkse vastgoedmagnaat al jarenlang steunen, in een poging hem tot leider van Amerika te maken. Ondertussen zou de Russische geheime dienst FSB allerlei belastend materiaal over Trump hebben verzameld, onder meer over seksuele escapades.

Waarom komt het nu wel naar buiten?

De inlichtingendiensten namen de memo’s in samengevatte vorm mee in hun onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingsstrijd, volgens de New York Times omdat de informatie ‘zo explosief’ was. Dat onderzoek werd afgelopen week gepresenteerd aan Barack Obama en Trump. Toch benadrukt de FBI dat geen van de beschuldigingen intussen is bevestigd.

Waarom moeten we dit niet zomaar geloven?

CNN berichtte dinsdag als eerste over dat nieuws, door bronnen binnen de inlichtingendiensten aan te halen. Buzzfeed bracht zelfs het hele rapport naar buiten, maar de hoofdredacteur benadrukte dat ‘er serieuze redenen zijn om aan de beschuldigingen te twijfelen’. Andere media spraken kritisch over het verspreiden van ‘nepnieuws’.

De claims in de memo’s zijn in sommige gevallen vaag, maar beschrijven ook specifieke situaties die theoretisch moeten kunnen worden geverifieerd. Zo zou een advocaat van Trump, Michael Cohen, in Praag hebben gesproken met officials van het Kremlin. Cohen tweette woensdag dat hij nog nooit in zijn leven in de Tsjechische hoofdstad is geweest.

Tijdperk Trump begint: dit moet u weten voor de inauguratie

Wat nu?

Als de aantijgingen blijken te kloppen, komt Trump in grote problemen nog voor hij als president is geïnaugureerd. Als ze onzin blijken, heeft Trump het sterkste argument mogelijk om aan te tonen dat inlichtingendiensten en de politieke kliek het op hem gericht hebben. Op Twitter schreef de president-elect dat het rapport ‘fake news’ is. De persconferentie van Trump woensdagmiddag, die gewoon doorgaat, zal ongetwijfeld over de kwestie gaan.