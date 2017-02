Elsevier-onderzoek: de beste premiers

Prof. Dr. R.A.M. (Remieg) Aerts

Hoogleraar politieke geschiedenis Radboud Universiteit, schreef onder meer ‘Land van kleine gebaren: een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990’ en ‘Het aanzien van de politiek’.

Premiers 1848 – 1901

“Thorbecke is de enige van de 19de-eeuwse minister-presidenten (al bestond die functie toen niet) of regeringsleiders die echt een ‘staatsman’ mag heten en die in zijn eigen tijd ook al als staatsman gold. Thorbecke domineerde een kwart eeuw de Nederlandse politiek, zowel in de regering als in de oppositie. Hij is de eerste Nederlandse politicus van de moderne tijd geweest die het hele politieke veld verdeelde in aanhangers en tegenstanders. Als regeringsleider haalde hij soms minder resultaat dan mogelijk was geweest, omdat hij geen teamspeler was en nooit met een homogeen liberale regering kon werken. Volgens zijn tijdgenoten bestonden zijn regeringen uit Thorbecke en enige klerken.

“Van Hall was een goed en handig politicus maar een man zonder principes en visie, dus geen staatsman. De pragmatische conservatief Heemskerk Bz is in de jaren 1880 zeker een bekwaam kabinetsleider geweest. Kappeyne van de Coppello maakte tijdelijk indruk als veelbelovende liberale leider, maar hij liet de politiek er al gauw bij zitten. Pierson is een onnadrukkelijke regeringsleider (?) geweest. Zijn politiek-historische betekenis ligt vooral in de grote betekenis van zijn kabinet. De overige ‘premiers’ waren tamelijk kleurloze, krachteloze figuren, die geen persoonlijk stempel hebben kunnen zetten. De goede Mackay, de eerste premier van een confessioneel kabinet, werd zelfs – tot zijn eigen treurnis – regeringsleider omdát hij zo kleurloos was.”

Premiers 1901 – 2010

“Heeft de 20ste eeuw grote staatsmannen opgeleverd? Misschien kan men dat van Kuyper zeggen, niet als premier maar als vormgever van een hele nieuwe richting en stijl in de politiek. Cort van der Linden heeft grote verdiensten en was een man van formaat, al was hij helemaal geen typische politicus (misschien juist daardoor). Colijn belichaamt wel een decennium en hij was zeker een krachtpatser in de politiek. Een belangwekkende politieke denker of richting-gever is hij niet geweest. Ook Drees heeft grote verdiensten als leider van de rooms-rode coalities, zonder een richtinggevend politicus te zijn geweest. Hetzelfde geldt voor Lubbers: bepaald geen grote geest, wel het juiste soort regeringsleider waaraan in de jaren tachtig behoefte was. Hij groeide als premier ver uit boven zijn eigenlijke betekenis.

“De Jong was zeker geen ‘staatsman’, wel een meer dan bekwaam kabinetsleider. Den Uyl had politiek meer inhoud en zeggingskracht dan de meeste naoorlogse premiers, maar wist anders dan bijvoorbeeld Lubbers nooit boven zijn eigen partij uit te stijgen.

“De meeste premiers zijn min of meer bekwame, pragmatische politici en kabinetsleiders geweest: vooral bestuurders. Dat maakt iemand nog niet tot staatsman. Daarvoor moet een regeringsleider ook een politiek baanbreker, een volksman en/of een ideoloog van formaat zijn geweest.”

Toelichting

“Het onderzoek wil een antwoord op ‘wie is de beste minister-president geweest?’, maar vraagt wie er een ‘staatsman’ mag worden genoemd. Dat is een andere categorie. Een bekwame premier hoeft geen staatsman te zijn. Wil een dergelijk onderzoek enige zin hebben, dan moet gevraagd worden naar een aantal bepalende kwaliteiten:

– vertegenwoordigde persoon x een duidelijke richting in de politiek?

– was hij (inderdaad is het in Nederland alleen maar hij) een goed teamleider?

– had of verwierf hij een aanhang buiten zijn eigen partij?