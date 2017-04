Maidenspeech Theo Hiddema: ‘Stop de klaag- en klikindustrie.’

Na de veelbesproken maidenspeech van Thierry Baudet, was vandaag zijn adjudant Theo Hiddema voor het eerst aan zet op de katheder van de Tweede Kamer. Onderwerp was de aanpak van racisme en discriminatie.

De strafpleiter begon zijn maidenspeech met een verklaring tegen racisme: ‘Forum voor Democratie vindt discriminatie dom en bekrompen. Liefhebbers ervan zijn vreugdeloos en verbeten. Laat racisten gaarkoken in vooroordelen en chagrijn, zou ons advies zijn. Maar dit sluit niet aan bij overheidsbeleid, heb ik begrepen.’

Hiddema verwondert zich over de grote hoeveelheid rapporten die hij over dit onderwerp ter inzage kreeg. ‘Wat staat er nu in al die rapporten van diverse meldpunten? Het totale gewicht van de rapportages komt neer op ruim 1 kilo, de inhoud ervan is slechts 1 gram. Deze rapporten zouden in de rechtszaal geruisloos in de prullenbak verdwijnen. Nergens een spoor van waarheidsvinding te bekennen. Bij geen enkele melding. Hoe weten we wat er aan de hand is? Is er sprake van lange tenen? Geen idee. Is er sprake van klaagzieke melders? Het is niet te controleren. Werkwijze: u klaagt, wij draaien.’

Hiddema maakt zich enigszins vrolijk om de aanbevelingen van de rapporteurs. ‘Wat zijn de aanbevelingen? Er moet kennelijk meer gerapporteerd worden en er moet meer meldingsbereidheid zijn, meer klachten is koren op de molen voor de rapporteurs. Hoe denkt de minister hier beleid op af te stemmen?’ Hiddema heeft er zijn twijfels over.

‘Wees blij’

Van de discriminatieklachten leidt slechts een klein deel tot een veroordeling. ‘Wees blij,’ zegt Hiddema. Forum voor Democratie heeft ook een aantal adviezen aan de Kamer. ‘We moeten ophouden met elkaar angst aanpraten. Het is maar goed dat een zekere romanschrijver, de heer Baudet, de dans van discriminatiemeldingen is ontsprongen. Stop de klaag- en klikindustrie.’

Azarkan wel bezorgd

Nieuwkomer Farid Azarkan van DENK had een andere boodschap. Hij vroeg zich af waarom een debat dat in 2016 is aangevraagd, nu pas wordt gevoerd. ‘Wat voor signaal geeft dat af aan mensen die slachtoffer zijn van discriminatie?’ vraagt Azarkan.

‘Alleen als we met zijn allen aan diversiteit doen, kunnen we uitsluiting voorkomen. Volwaardig deelnemen aan de samenleving, dat wil iedereen. We staan nog ver van dit ideaal. Het Sociaal Cultureel Planbureau zegt dat er 4 miljoen meldingen van discriminatie waren. Na jaren stijgt het aantal meldingen weer. Eerste vraag: wat zeggen deze cijfers over aanpak van het kabinet?’