Parijs verandert in slagveld op Dag van de Arbeid

Tijdens demonstraties van vakbonden, tijdens Dag van de Arbeid, zijn grote rellen uitgebroken in Parijs. Tenminste vier politieagenten raakten gewond, ook zijn er een aantal arrestaties verricht.

Er werd door de vakbonden gedemonstreerd tegen Marine Le Pen. Op de Place de la République werd begon er om half drie een opstootje met de politie. De politie werd bekogeld met molotovcocktails en vuurwerk. Bij het ontmantelen van een granaat raakte een agent zwaargewond.Op de Place de la Bastille, waar de demonstratie zou eindigen, werden betogers met bivakmutsen gesignaleerd. In de omgeving sneuvelden ook een aantal winkelruiten. De Franse politie zette traangas in om de demonstranten uiteen te drijven.

De voorzitter van de vakbond CGT, Philippe Martinez, distantieerde zich van het geweld, maar benadrukte dat verzet tegen Marine Le Pen belangrijk is. ‘Onze boodschap is duidelijk. We moeten de strijd aangaan met Marine le Pen, voor het sociaal belang. Het Front National is een racistische, xenofobe en vrouwonvriendelijke partij.’

Saillant detail is dat de vakbonden zich niet achter de tegenkandidaat van Marine Le Pen schaarden. Volgens de CGT waren er meer dan 80 duizend mensen op de been om te protesteren tegen het Front National. Volgens de Franse politie zou het gaan om 30 duizend.

Jean-Marie le Pen

Ook de oprichter van het Front National, Jean-Marie le Pen greep de Dag van de Arbeid aan om de straat op te gaan. Bij het standbeeld van Jeanne d’Arc. Voor een schamele 300 toehoorders zei de oud-leider van Front National dat zijn dochter ‘weliswaar niet Jeanne d’Arc is, maar wel dezelfde lotsbestemming heeft. Ze houdt van Frankrijk, en heeft voor Frankrijk gekozen.’

Eerder zei Jean-Marie Le Pen nog dat zijn dochter haar campagne te weinig had gespiegeld aan die van Donald Trump.