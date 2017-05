Trump belt Poetin voor steun in Noord-Koreacrisis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn Russische collega Vladimir Poetin om steun gevraagd tegen Noord-Korea. Dat meldt het Russische persbureau Interfax.

President Poetin zou een toezegging gegeven hebben om Trump daar waar nodig diplomatieke steun te geven in de escalerende ruzie met Noord-Korea. Ook zou tijdens dit telefoongesprek afgesproken zijn om samen te werken tegen terrorisme. Dit meldt persbureau AFP. Vandaag had Poetin een overleg met de Duitse bondskanselier Angela Merkel, voor de naderende G20 in Hamburg.

JUST IN: Putin and Trump agreed to work together for diplomatic progress on North Korea in phone call – Interfax, citing Kremlin

— Reuters Top News (@Reuters) 2 mei 2017