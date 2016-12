Eco-terreur: ‘Griekse anarchisten vergiftigden voedsel’

Een bizar dreigement van een Griekse anarchistengroep. Ze zouden allerlei voedselproducten van grote multinationals hebben vergiftigd, in een protestactie tegen het kapitalisme. De Griekse antiterreureenheid neemt de dreigementen uiterst serieus.

De actiegroep ‘De groene aartsvijand’ schrijft op hun website dat ze westerse multinationals in Griekenland hebben gesaboteerd. Omdat bedrijven als Coca Cola de mensheid zouden ‘vergiftigen’, zeggen de anarchisten dat ze allerlei producten opzettelijk hebben geïnjecteerd met chloor en zoutzuur. Als bewijs plaatsten ze foto’s van injectiespuiten. Doel is niet om consumenten te vergiftigen, aldus de groep die zijn wortels heeft in Italië, maar om de bedrijven financieel te raken.

Risicoproducten uit de schappen

In de komende twee weken zouden de besmette producten in de winkels terecht moeten komen. Daarop besloten Coca Cola, Nestlé en Unilever om bepaalde producten uit voorzorg uit de Griekse schappen te houden.

Onder meer saladedressing, tomatensap, ijsthee en Coca Cola Light is voorlopig niet meer te kopen in en rond Athene, schrijven de multinationals in een gezamenlijk statement. Ook de Griekse zuivelgigant Delta nam zulke stappen, weet persbureau AFP.

Eco-terrorisme kwam eerder voor in Griekenland

De Griekse autoriteiten beschouwen het voorval als een geval van ‘eco-terrorisme’. Volgens de Griekse krant Ekatimerini kwam de antiterreurpolitie achter het dreigement en waarschuwde het de multinationals. De agenten zijn een officieel onderzoek gestart. De inname van zoutzuur kan grote gezondheidsproblemen veroorzaken, zelfs met de dood tot gevolg.

Het is niet de eerste keer dat deze specifieke groep dergelijke dreigementen uit. In 2013 zeiden de anarchisten dat ze colaproducten hadden vermengd met schadelijke zuren. Coca Cola haalde toen alle flesjes van 500 ml twee weken uit de winkels, hoewel het onduidelijk was of er ook daadwerkelijk producten waren vergiftigd.