President Roemenië wijst voorgedragen moslimpremier af

Na de verkiezingen in Roemenië heeft de president van het land de voorgedragen premier geweigerd. Het zou een primeur zijn: Sevil Shhaideh zou de eerste vrouwelijke leider van Roemenië worden en de eerst islamitische premier van een land in de Europese Unie.

De sociaaldemocraten wonnen de verkiezingen met 45 procent van de stemmen, en droegen Shhaideh voor als nieuwe premier. Maar de recente acties van de Sociaaldemocratische Partij zijn niet bepaald onomstreden.

De leider van de partij, Liviu Dragnea, werd in april veroordeeld voor verkiezingsfraude en kon daarom niet naar voren worden geschoven als mogelijke leider: de Roemeense Premier Klaus Iohannis zei eerder dit jaar dat ‘iemand met een strafblad’ nooit premier kon worden.

‘Shhaideh zou marionet van Dragnea worden’

Maar Shhaideh, een lid van de Krim-Tataarse minderheid in Roemenië, is nogal onbekend en heeft geen hoge ambten bekleed, behalve als staatssecretaris in het ministerie van Regionale Ontwikkelingen. Volgens critici heeft Shhaideh bij lange na niet genoeg ervaring voor het premierschap. Dragnea zou Shhaideh gebruiken als ‘marionet’, en achter de schermen zelf regeren.

Zo zei Dragnea zelf: ‘Met het voorstel [dat Shhaideh premier wordt, red.] stuur ik een duidelijk signaal naar alle Roemenen dat ik zelf de volle verantwoordelijkheid neem voor het beleid van de overheid en voor het overheidsprogramma voor de komende jaren.’

Banden met het regime van Assad?

Dat is niet de belangrijkste reden dat de Roemeense premier Klaus Iohannis weigerde Shhaideh als premier te erkennen. De Syrische man van de moslima zou nauwe banden hebben met het regime van president Bashar al-Assad in Damascus.

De echtgenoot van Shhaideh heeft jarenlang gewerkt voor het ministerie van Landbouw in Syrië. De nauwe banden met het regime in Damascus zijn volgens Iohannis een groot probleem. Zijn beslissing zou tot een politieke crisis kunnen leiden in Roemenië, omdat het parlement nu kan besluiten Iohannis op non-actief te zetten omdat hij de grondwet niet respecteert.

‘Ik heb de argumenten tegen elkaar afgewogen en ik heb besloten mevrouw Sevil Shhaideh niet te accepteren als premier,’ zei Iohannis op dinsdag. De Sociaaldemocratische Partij en zijn coalitiegenoot de Alliantie van Liberalen en Democraten (ALDE) moeten samen met een alternatief komen van de president.