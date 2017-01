Dit weet Israël over aanslagpleger Jeruzalem

De autoriteiten in Israël hebben de dader geïdentificeerd die zondag met een vrachtwagen op een groep militairen inreed in Jeruzalem. Vier mensen kwamen om het leven bij de aanslag en de dader, een Palestijn, is doodgeschoten.

De 28-jarige Fadi al-Qunbar zit volgens Israël achter de aanslag. De Palestijn woont in Oost-Jeruzalem en zou volgens bekenden een zeer conservatieve stroming van de islam aanhangen.

‘Aanslag staat niet op zichzelf’

Volgens Israëlische autoriteiten heeft al-Qunbar waarschijnlijk banden met terreurgroep Islamitische Staat (IS). ‘We kennen de identiteit van de aanvaller en alles wijst er op dat hij een aanhanger is van IS (IS). We hebben de wijk waar hij vandaan kwam, Jabal Mukabar, afgesloten en we nemen verdere maatregelen waarover ik verder niet in detail wil gaan’, aldus premier Benjamin Netanyahu in een verklaring.

Het Israëlische defensieleger (IDF) schreef op Twitter dat de aanslag ‘bepaald niet op zichzelf staat’. In juli reed een terrorist met een vrachtwagen in op een feestvierende menigte in Nice, en ook de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn werd met een vrachtwagen gepleegd. Volgens Roni Alsheich, de nationale politiechef van Israël, is het niet uit te sluiten dat de dader werd geïnspireerd door de aanslag in Berlijn.

Jabel Mukaber onderzocht

Na de aanslag heeft een comité bestaande uit tien Israëlische ministers besloten dat het lichaam van al-Qunbar niet naar zijn familie wordt gebracht. Tevens willen de Israëlische autoriteiten dat het ouderlijk huis van de aanslagpleger wordt platgegooid.

Uit veiligheidsoverwegingen patrouilleren Israëlische soldaten in Jabel Mukaber, de buurt waar al-Qunbar woonde. De bewoners van de wijk worden gecontroleerd als zij naar andere delen van Jeruzalem willen reizen. De afgelopen jaren werden meermaals aanslagen gepleegd door Palestijnen die uit die buurt in Oost-Jeruzalem kwamen.

Ook wil het veiligheidscomité de Palestijnen arresteren die feestvieren naar aanleiding van de aanslag. Volgens mediaberichten werd de aanslag in onder meer de Westelijke Jordaanoever bejubeld door Palestijnen.