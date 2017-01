Fraudeschandaal rond presidentskandidaat Fillon verdiept zich

François Fillon, de conservatieve Franse presidentskandidaat, wordt in het nauw gedreven door een fraudeschandaal rond zijn familie. Niet alleen zijn vrouw, maar ook zijn kinderen zouden met spookbanen overheidsgeld hebben verdiend.

Fillon won de voorverkiezingen bij de Republikeinse partij eenvoudig en leek de ideale kandidaat om Front National-leider Marine Le Pen te verslaan. De afgelopen tijd kwam zijn campagne echter in zwaar weer terecht. Vorige week onthulde weekblad Le Canard Enchaîné dat Fillon zijn vrouw Penelope 831.440 euro aan overheidsgeld had betaald, officieel omdat ze parlementair assistent was van Fillon. Het zou gaan om een spookbaan: Penelope was volgens werknemers in elk geval nooit aanwezig.

Correspondent Eveline Bijlsma: Fillon wist rechts Frankrijk te veroveren, nu de rest nog

Fillon ontkent alles

Het Openbaar ministerie is een vooronderzoek gestart naar mogelijke corruptie van het echtpaar. Dinsdagmiddag werden huiszoekingen gedaan in het Franse parlement. Ondertussen komen er steeds meer geruchten naar buiten: Penelope zou geen werknemerspas hebben gehad en ook geen e-mailadres.

François houdt stug vol dat zijn vrouw wel degelijk werk voor hem heeft uitgevoerd. Tijdens een grote campagnebijeenkomst zei hij afgelopen weekend op emotionele wijze dat Penelope altijd ‘met discretie en toewijding’ naast hem heeft gestaan. Als het onderzoek van het OM justitieel vervolg krijgt, trekt Fillon zich terug, zo heeft hij beloofd.

Maar aantijgingen blijven komen

Terwijl dat schandaal al tot genoeg kopzorgen leidt, komt hetzelfde tijdschrift in de editie van woensdag met nieuwe aantijgingen. Fillon zou ook zijn twee kinderen tijdelijk in dienst hebben genomen. Tussen 2005 en 2007 – toen Fillon in de Senaat zat – zouden ze 84.000 euro hebben ontvangen voor onduidelijke werkzaamheden.

Marine Le Pen – die schande spreekt van Fillons vermeende acties – kampt intussen met haar eigen fraudekwestie. Ze moet ruim 300.000 euro betalen aan de Europese Unie, nadat bleek dat ze twee mensen inhuurde van EU-geld. Ze werkten echter helemaal niet in het Europees Parlement. Le Pen wil zich niet neerleggen bij het oordeel.