Waarom druk op christenen wereldwijd toeneemt

Op internationaal niveau worden steeds meer christenen gediscrimineerd, en christenen worden steeds vaker geconfronteerd met geweld. Religieus nationalisme en extreem islamisme zijn de belangrijkste motoren achter christenvervolging.

Dat blijkt uit onderzoek van Open Doors, een organisatie die al vijfentwintig jaar lang kijkt naar christenvervolging in de wereld. Voor het zestiende jaar voert Noord-Korea de ranglijst aan. De situatie in de totalitaire staat is voor christenen verbeterd noch verslechterd.

Extreem islamitisch gedachtegoed belangrijke motor

Gemiddeld wordt één op de elf christenen vervolgd: van de 2,48 miljard christenen in de wereld, worden zeker 215 miljoen geconfronteerd met systematisch vijandelijk gedrag op basis van hun geloof. In 21 landen worden zelfs alle christelijke inwoners vervolgd.

In Zuidoost-Azië neemt de christenvervolging vooral toe door het religieus nationalisme in landen als India, Sri Lanka en Vietnam. In sub-Saraha Afrika is de snelle verspreiding van het extreem islamitisch gedachtegoed de belangrijkste verklaring voor de vervolging van christenen.

‘Het gedachtegoed van terreurorganisaties als Boko Haram en Al-Shabaab vindt zijn weg in het publieke domein, zoals scholen en lokale regeringen,’ aldus de organisatie. De vervolging van christenen en haat jegens andersgelovigen wordt volgens Open Doors zelfs direct gefinancierd vanuit Saudi-Arabië: ‘Fondsen uit het koninkrijk geven deze trend een extra impuls.’

De groeiende invloed van terroristengroepen als Boko Haram heeft in bijvoorbeeld Nigeria ernstige gevolgen voor christenen. In 2014 viel de jihadistenorganisatie Gwoza binnen, een stad in het noordoosten van Nigeria. Een van de bewoners van de stad, Mercy, zegt tegen Open Doors dat ze haar vader sindsdien nooit meer heeft gezien.

‘We werden door strijders van elkaar gescheiden. Ik weet niet wat er met hem is gebeurd. Ik vermoed dat hij op dezelfde manier is gedood als vele anderen, omdat hij Jezus Christus niet wilde verloochenen.’

Ook door IS veel geweld tegen christenen

In november sloeg ook de non-gouvernementele organisatie Aid to the Church in Need alarm over de toenemende vervolging van christenen. Uit onderzoek van de organisatie blijkt dat het geweld tegen Christenen vooral plaatsheeft in landen als Irak en Syrië, onder meer door de macht van terreurgroep Islamitische Staat.

In gebieden die door IS worden bezet, hebben vooral Jezidi’s het zwaar gehad. De vrouwen werden in veel gevallen verkocht als seksslavin. In mei bleek zelfs dat IS de christelijke vrouwen voor iets meer dan zevenduizend euro te koop aanbood op Facebook.

