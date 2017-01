Turkije denkt aan PKK na aanslag op rechtbank Izmir

In de Turkse kuststad Izmir hebben terroristen een aanslag gepleegd op een rechtbank. Daarbij zijn een politieagent en een medewerker van de rechtbank gedood, en tenminste vijf mensen gewond geraakt.

Volgens de gouverneur van Izmir, Erol Ayyıldız, zijn er aanwijzingen dat de Koerdische militante beweging PKK achter de aanslag zit, meldt Hurriyet. De aanslag is niet opgeëist.

Autobom en vuurgevecht

Voor de aanslag werd een autobom gebruikt. Bij de explosie vatten enkele auto’s eromheen vlam. Drie terroristen gewapend met kalasjnikovs raakten vervolgens verwikkeld in een vuurgevecht met politieagenten. Twee van de terroristen werden daarbij gedood. De politie jaagt nog op de derde aanslagpleger.

De aanslag werd bij de speciale ingang voor rechters en officieren van justitie gepleegd. Hierdoor was er snel het vermoeden dat de PKK of de Koerdische Vrijheidsvalken (TAK) verantwoordelijk zouden zijn. Die aftakking van de PKK heeft doorgaans namelijk overheidsgebouwen als doelwit.

Dader aanslag Istanbul

Het is de tweede grote aanslag in Turkije deze week. Afgelopen weekend pleegde een terrorist een aanslag op club Reina in Istanbul, en doodde daarbij 39 mensen. De dader is nog altijd voortvluchtig, en autoriteiten zijn koortsachtig naar hem op zoek. Hij zou zich nog altijd in Istanbul ophouden, en zit waarschijnlijk bij iemand ondergedoken, aldus Turkse media.

Waar autoriteiten eerder dachten dat een Kirgiziër genaamd Lakhe Mashrapov dader was, blijkt donderdag dat het waarschijnlijk om een Oeigoer gaat. Het Oeigoerse volk is islamitisch en bewoont de Chinese autonome regio Xinjiang. Veel Oeigoeren willen onafhankelijkheid.

Gespeculeerd wordt dat de aanslag op de rechtbank in Izmir een vergelding is voor de arrestatie van een aantal mensen donderdagochtend, in verband met de aanslag op club Reina. Dat gebeurde in een voorstad van Istanbul, na tips dat verschillende verdachten zich daar schuilhielden. Ook dat zouden Oeigoeren geweest zijn.