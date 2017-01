Kardashian-overval: politie arresteert ‘oude, ervaren dieven’

De Franse politie heeft zeker vijftien personen aangehouden die verdacht worden van de overval op de Amerikaanse beroemdheid Kim Kardashian in Parijs. De reality-star werd in oktober beroofd van zeker negen miljoen euro aan sieraden.

De overvallers lieten nog een ketting van 30.000 euro vallen. De politie zou tijdens het onderzoek dankbaar gebruik hebben gemaakt van het DNA op de ketting. Nu zijn zeker vijftien ‘oude rotten’ aangehouden. Het gaat om een bende zeer ervaren overvallers, melden internationale media.

Kardashian bedreigd met vuurwapen

Gekleed als politie, en met bivakmutsen op, zouden de overvallers het gehuurde appartement in Parijs zijn binnengedrongen. Kardashian was alleen, zonder bodyguard, en werd door de bende vastgebonden. Dat gaf de dieven de kans zonder veel moeite miljoenen aan sieraden te stelen van de extravagante Kardashian.

Hoewel het nu gaat om veel meer arrestaties, waren vijf mensen direct betrokken bij de overval. Kardashian werd bedreigd met een vuurwapen, en kon zich pas veel later losmaken, om vervolgens alarm te slaan.

Enkele dagen voordat de arrestaties werden verricht, brak de realityster eindelijk de stilte rond de overval. Kardashian had zich relatief stil gehouden, en was niet ingegaan op vragen over de diefstal. In het nieuwe seizoen de realityserie Keeping up with the Kardashians vertelt Kardashian over het voorval: ‘Ik dacht de hele tijd dat ze op me zouden schieten. Er was echt geen uitweg, dacht ik.’

Grootschalige actie voor aanhoudingen

Volgens Belgische media zijn het vooral oude, ervaren dieven die zijn aangehouden. Het gaat om een groep vijftigplussers die verdacht worden van de overval, en één van de arrestanten zou zelfs 72 zijn.

Voor de aanhoudingen was een grootschalige actie nodig. Na acties in Vincennes LE Raincy, Rouen en Grasse werden de bendeleden gearresteerd. Volgens het Franse persbureau AFP zou een deel van de daders in woonwagenkampen wonen. Zo had de politie een ‘delicate operatie op een kampeerplaats’ gepland.