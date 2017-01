Le Pen klopt aan bij vader voor miljoenenlening

De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen lijkt eindelijk een oplossing te hebben gevonden voor de problemen rond de financiering van haar campagne. Na afgewezen te worden door Franse banken klopt ze nu aan bij het bedrijf van haar vader.

In september gaf Jean-Marie Le Pen al aan geld te willen schieten aan de campagne van zijn dochter via zijn bedrijf Cotelec. Volgens de campagnemanager van Le Pens partij, Front National, is er dan ook ‘niets nieuws onder de zon’, meldt Le Monde.

Russische deal kwam niet rond

Toch is de deal, ter waarde van 6 miljoen, opvallend. Omdat Franse banken weigerden geld te lenen aan de campagne van de politicus, omdat ze haar standpunten te extreem vinden. Daarna zou sprake zijn van een deal met een Russische bank, gelieerd aan het Kremlin.

Over die deal ontstond in december ophef, omdat Le Pen verkiezingsbeloftes zou hebben gedaan aan Poetin, in ruil voor het geld. Ze zou afspraken hebben gemaakt over de lening, vlak voordat het Russische referendum over de annexatie van de Krim. In ruil voor het geld zou Le Pen haar steun voor de annexatie hebben uitgesproken.

Maar ook de Russische deal kwam uiteindelijk niet rond. Nu leent Le Pen geld uit aan zijn dochter. Jean-Marie Le Pen (88) werd zelf in 2015 uit het Front National gezet, nadat zijn dochter afstand had genomen van zijn uitlatingen over de holocaust. Tijdens het congres werd het lidmaatschap van de medeoprichter van de partij geschorst.

Krijgt Front National financiële steun?

De financiële steun aan het Front National van zijn dochter, staat los van het persoonlijke conflict dat hij zou hebben, stelt Le Pen. In een interview met Politico heeft hij aangegeven dat hij het te belangrijk vindt om de partij financieel te steunen.

Hoewel de lening de financiële problemen van Le Pen en Front National voorlopig oplost, moet de partij na de eerste verkiezingsronde nogmaals 10 miljoen ophalen. Le Pen heeft het ‘oneerlijke’ gedrag van banken vaker gehekeld, en haar partij wil ervoor zorgen dat financiële instellingen verplicht aan partijen moeten doneren.