Politie Brussel krijgt ‘islamlessen’ tegen radicalisering

Agenten in Brussel krijgen dit jaar lessen over de islam en moslimgemeenschappen in België. Zo moeten de agenten gevoeliger en bewuster worden over islams en moslims, waardoor ze radicalisering makkelijker kunnen aanpakken.

De islamcursussen maken deel uit van het uitgebreide Kanaalplan van minister Jan Jambon (Binnenlandse Zaken, N-VA). Na de aanslagen in Brussel en Parijs is de politie bezig met een grootschalig project om radicalisering in de Belgische hoofdstad tegen te gaan.

Vroege signalen herkennen

‘Het gaat over de basiskennis van de islam, de geschiedenis van de religie en een overzicht van de migratie van moslims van de jaren 60 tot nu, maar ook over de verschillende moslimgemeenschappen en het verschil tussen cultuur en religie,’ zegt politiecoördinator Bruno De Brabandere tegen Belgische media.

Als de agenten meer weten over de islam, zal de politie signalen van radicalisering sneller herkennen, denkt parlementslid Annemie Maes (Groen). Daarnaast zullen de agenten meer opsteken over de stad en haar inwoners, denken plaatselijke politici.

Kanaalplan te zwaar voor agenten

Het Kanaalplan heeft onder Brusselse agenten al vaker voor onrust gezorgd. Dag en nacht worden teams ingezet om radicalisering in Molenbeek en omliggende wijken tegen te gaan. In bepaalde gevallen gaat het om ‘terreurbroeinesten’, waar islamitische jongeren door elkaar worden geradicaliseerd.

De agenten geven aan dat er sprake is van onderbezetting. Begin januari protesteerde een groot deel van het korps, omdat de strijd tegen radicalisering in die wijken veel te zwaar is voor agenten. Op 5 januari weigerden de agenten bijvoorbeeld te patrouilleren: ze meldden zich massaal ziek voor de nachtdienst.

De agenten die de nachtdiensten draaien, lopen naar eigen zeggen op hun tandvlees. Het gevolg: tientallen WhatsApp-berichten aan de korpsleiding, met ziekmeldingen van agenten.