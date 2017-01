‘Strijd tegen radicalisme’ te zwaar voor politie Molenbeek

Politieagenten in Molenbeek protesteren tegen de onderbezetting in de Brusselse wijk, waar de ‘strijd tegen radicalisme’ bijna niet meer te voeren is. Het interventieteam komt tientallen keren per nacht in actie in omstreden wijken in Brussel-West.

Donderdagavond weigerden de agenten te patrouilleren: ze meldden zich massaal ziek voor de nachtdienst. De agenten die de nachtdiensten zouden draaien, lopen naar eigen zeggen op hun tandvlees. Het gevolg: tientallen WhatsApp-berichten aan de korpsleiding, met ziekmeldingen van agenten. Ook de ochtendploeg heeft zich vrijdag afgemeld.

Kanaalplan zorgt voor problemen

In het ‘terrorismebroeinest’ Molenbeek ligt de kern van het probleem, erkent ook korpschef Johan De Becker. Minister Jan Jambon van Binnenlandse Zaken (N-VA) kondigde in september een uitgebreid plan aan om in Molenbijk en omliggende wijken radicalisering, extremisme en terrorisme tegen te gaan.

Het kwam bekend te staan als het Kanaalplan. Jambon gaf toen ook aan dat veiligheidsdiensten zeker 57 ‘staatsgevaarlijke individuen’ in Brussel in de gaten houden. Het gaat vooral om Syriëgangers, en ongeveer de helft staat waarschijnlijk op het punt terug te keren naar het ‘kalifaat’.

De Belgische politie liet veel steken vallen tijdens het onderzoek na de aanslagen in Parijs en Brussel, en moest na de aanslagen een inhaalslag maken wat betreft antiterreurmaatregelen. Naast individuele verdachten zijn ook moskeeën, stichtingen en andere organisaties onderzocht. ‘Vaak zijn het dekmantels voor criminele activiteiten zoals drugshandel en gokcircuits,’ aldus Jambon.

De verdachten worden in het nauw gezet en, wanneer mogelijk, opgepakt. Daarmee hoopt de regering een einde te kunnen maken aan de terreurcellen in Belgische wijken.

Te weinig inspecteurs

Het Kanaalplan hakt er behoorlijk in, aldus de politieagenten, die klagen over onderbezetting. Kris Verstraeten, een vakbondsafgevaardigde voor het VSOA, heeft alle begrip voor de actie: ‘Op een totaal van 24 hoofdinspecteurs ontbreken er 11. Op een totaal van 140 inspecteurs zijn er 32 tekort.’

De Becker haalt flink uit naar de agenten: ‘Zulke acties kunnen niet door de beugel.’ Hoewel de korpschef ook begrip heeft voor de massale ziekmelding, hoopt hij snel een oplossing te kunnen vinden. Ook stelt hij de inwoners van de betreffende wijken gerust: de acties zullen geen directe gevolgen hebben. ‘We hebben de afwezigen allemaal kunnen vervangen met agenten uit de wijkafdelingen.’