Palestijn rijdt met vrachtwagen in op groep soldaten in Jeruzalem

Een vrachtwagen is zondag op een groep militairen ingereden in Jeruzalem, waarbij vier doden zijn gevallen. De bestuurder is neergeschoten.

De politie spreekt van een terreuraanslag, meldt BBC. ‘De hele promenade was bezaaid met lichamen,’ aldus de politie. De slachtoffers stapten net een bus uit.

Bewust op militairen ingereden

De dader is volgens diverse media doodgeschoten. Het zou gaan om een Palestijn uit de wijk Dsjabel Mukaber, die bewust op de militairen zou zijn ingereden. Het gebeurde direct bij de muur die de oude binnenstad van Jeruzalem omgeeft.

De politie deelde mee dat de chauffeur ‘buiten gevecht is gesteld.’ Enkele gewonden zitten nog steeds vastgeklemd onder de vrachtwagen.

Mogelijk geïnspireerd door Berlijn

De truck reed in op een groep soldaten die net een bus uitstapten vlakbij de Armon Hanatziv Promenade. Vier militairen van in de twintig zijn omgekomen, onder wie drie vrouwen en een man. Ook zijn vijftien soldaten gewond geraakt. De plek des onheils is afgezet.

Volgens Roni Alsheich, de nationale politiechef van Israël, is het niet uit te sluiten dat de dader geïnspireerd werd door de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn vorige maand.