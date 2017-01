Zet Netanyahu streep door omstreden veroordeling soldaat?

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vraagt om gratie voor de soldaat die vorig jaar een gewonde Palestijnse terrorist doodschoot. Hij steunt de oproepen daartoe.

‘Dit is een pijnlijke en moeilijke dag voor ons allemaal, en al helemaal voor Elor (Azaria, de bewuste soldaat, red.) zegt de premier in een bericht op Facebook. En ‘ook voor de soldaten van het Israëlische leger, voor alle soldaten, en voor de ouders van soldaten, onder wie ikzelf. Onze zonen en dochters moeten boven elk geschil staan’. Ik sta achter gratie, besluit hij zijn boodschap.

Gratieverlening Israelische soldaat is voorbarig en nu uitgesloten, procedure is nog niet afgerond, militair (beroepsprocedure) als civiel. https://t.co/qVgX38E0wn — Gidon the Sluis (@thesluis) January 4, 2017

Aanval op Israëlische soldaten

De militaire rechtbank oordeelde woensdag dat de 20-jarige sergeant Elor Azaria schuldig is aan doodslag, omdat het slachtoffer al gewond en bewegingsloos op de grond lag. Hierop staat maximaal twintig jaar gevangenisstraf.

Het incident had plaats in maart 2016. Twee Palestijnse mannen vielen een groep Israëlische soldaten aan in Hebron, op de Westelijke Jordaanoever.Ze trokken messen – een veelgebruikte techniek van Palestijnse terroristen – en werden daarop neergeschoten. Een daarvan werd direct gedood, de ander – Abdel Fattah al-Sharif – raakte zwaargewond.

‘Azaria zou een bomgordel hebben kunnen dragen’

Maar elf minuten later schoot de 20-jarige Elor Azaria de zwaargewonde Palestijn alsnog dood. Een mensenrechtengroep zette een video van de schietpartij op het internet, waarna er felle kritiek kwam op het Israëlische leger. Officials van het ministerie van Defensie veroordeelden de acties van de sergeant en Azaria werd aangeklaagd.

Bij de demonstratie voor rechtbank in Tel Aviv waar de Israelische soldaat elior #Azaria zojuist is veroordeeld voor doodslag op Palestijn. pic.twitter.com/UctTz57oqt — Jan Franke (@Franke_schrijft) January 4, 2017

Zijn rechtsgang houdt de gemoederen flink bezig in Israël. Buiten de rechtbank stonden woensdag honderden aanhangers van Azaria, die riepen dat ‘God met hem’ is. Een aantal van de medestanders van Azaria wijst erop dat de gedode Palestijn wel eens een bomgordel om had kunnen hebben, en dat zijn dood daarmee kan worden gerechtvaardigd.