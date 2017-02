Rellen in Franse wijken na ‘aanranding’ door agenten

Al meer dan een week wordt een aantal Franse buitenwijken geteisterd door enorme rellen. De demonstranten, vooral jonge migranten, steken auto’s in brand en gooien overal ramen in.

Met knuppels, stenen en vuur gaan de jongeren te werk. De rellen zijn een reactie op het politiegeweld tegen de jonge moslim die alleen Théo wordt genoemd. De 22-jarige zou zijn aangerand door agenten, die een politieknuppel in zijn anus zouden hebben gestoken.

🆘‼️🔥💥 The title for this video: “France has fallen!!!” pic.twitter.com/qR0DYIhvk9 — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 14 februari 2017

Demonstranten plunderen winkels en vernielen auto’s

Er was eerder sprake van wanhoop bij de Franse politie: ‘Criminelen hebben wijken overgenomen’

De politie wordt ervan beticht racistisch te zijn, en vooral buitenlandse jongeren in arme buitenwijken aan te pakken. Op de spandoeken van demonstranten staan de namen van vermeende slachtoffers van het politiegeweld.

In eerste instantie ging het om een vreedzaam protest van ongeveer 2.000 mensen, maar dat liep volledig uit de hand. Franse media zenden video’s uit van jongeren die politieagenten aanvallen en auto’s vernielen. Voertuigen worden in brand gezet en winkels worden geplunderd. In Parijs zijn overal politieagenten ingezet, maar in bepaalde banlieues (buitenwijken) kunnen zij niets doen.

Begin februari bezetten de demonstranten tevens een winkelcentrum uit protest tegen het vermeende politiegeweld in Frankrijk. De protesten zijn al dagenlang gaande en lijken steeds meer uit de hand te lopen. De pers wordt ook aangevallen: op beelden is te zien hoe een auto van de Franse zender RTL in brand wordt gestoken.

Daarnaast moeten toeristen het ontgelden. Een bus met Zuid-Koreaanse vakantiegangers werd overvallen, en een groep demonstranten trachtte het voertuig in brand te steken. Een aantal jongeren bedreigde de toeristen met afgebroken glazen flessen, om de Zuid-Koreanen vervolgens te beroven.

Wat is de oorzaak van de rellen?

Voor zover bekend zijn bijna 250 mensen aangehouden. Na de arrestatie van Théo in Seine-Saint-Denis, braken daar de grootste rellen uit. Daar werd volgens ooggetuigen met grote stenen en vuurwerk gegooid.

In een interview met Trouw zegt onderzoeker Tarik Yildiz dat er sprake is van een autoriteitscrisis. ‘Jongeren in deze buurten wordt thuis vaak geen discipline bijgebracht. Vaders zijn of aan het werk of helemaal afwezig zodat de moeders er alleen voor staan.’ Volgens Yildiz kunnen alleen gewapende wijkagenten die hard ingrijpen een einde maken aan de chaos in de banlieues.