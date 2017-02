Kiest Trump voor omstreden Petraeus als opvolger Flynn?

Na de rel over zijn geheime gesprekken met de Russische ambassadeur is Michael Flynn opgestapt als veiligheidsadviseur van het Witte Huis. De favoriet om Flynn op te volgen, generaal David Petraeus, kampt met de naweeën van zijn eigen schandaal.

Flynn kondigde maandagavond zijn aftreden aan. Hij geeft toe met de Russische ambassadeur Sergej Kislyak te hebben gesproken over de sancties tegen Rusland, nog voordat hij was benoemd tot veiligheidsadviseur. Dat is tegen de wet. Bovendien loog Flynn over het gesprek tegen vicepresident Mike Pence.

Als waarnemend veiligheidsadviseur is generaal Keith Kellogg aangesteld. Volgens Amerikaanse media maakt generaal David Petraeus (64) de meeste kans om Flynn op te volgen.

Profiel van David Petraeus: controversiële generaal met Friese roots

Affaire met biografe

Petraeus kampt met zijn eigen schandaal. De generaal – in de Bush-jaren alom gerespecteerd om zijn leiderschap in de oorlogen in Irak en Afghanistan – kwam als CIA-directeur in 2012 in zwaar weer terecht.

Bij een onderzoek naar zijn Gmail-account kwamen de inlichtingendiensten er bij toeval achter dat Petraeus een affaire had met de vrouw die zijn biografie schreef, Paula Broadwell. Petraeus beweerde dat hij geen geheime informatie met Broadwell deelde, maar uit FBI-onderzoek bleek dat hij loog.

Hij stapte op als directeur van de CIA en kreeg justitie achter zich aan. Petraeus liet Broadwell zijn notities lezen, hoewel daar ‘zeer gevoelige’ informatie in stond. De generaal gaf zijn daden uiteindelijk toe. Hij werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een boete van 100.000 dollar voor onzorgvuldige omgang met vertrouwelijk materiaal.



Trump: zaak-Clinton erger dan zaak-Petraeus

Trump haalde de zaak-Petraeus diverse keren aan tijdens de verkiezingsrace tegen Hillary Clinton. De Republikein beweerde dat de controverse rond Petraeus niets voorstelde vergeleken met Clintons zakelijke gebruik van haar privé-e-mailserver. ‘Zij heeft een veel slechter inschattingsvermogen dan hij, en toch komt ze ermee weg. Dat is oneerlijk tegenover Petraeus.’

Democraten zitten wellicht niet te wachten op een rentree van Petraeus, maar ze kunnen er weinig tegen doen. De benoeming van veiligheidsadviseur hoeft niet te worden goedgekeurd door de Senaat. Het Witte Huis voedt intussen de geruchten: generaal Petraeus komt dinsdagmiddag op bezoek bij Trump.