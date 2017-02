Noord-Korea zorgt voor paniek met nieuwe raketlancering

Noord-Korea heeft met een raketlancering voor internationale onrust gezorgd. De Japanse president Shinzo Abe heeft de aanslag veroordeeld en hoopt maandag nog op spoedberaad bij de Verenigde Naties.

Tijdens het bezoek van Abe aan het Witte Huis werd door de Noord-Koreaanse autoriteiten in Pyongyang een raket afgevuurd. De dictator Kim Jong-un gaf zelf het bevel voor de lancering van de raket.

Amerika steunt Japan

Het gaat om een test met een nieuwe ballistische raket voor middellange afstanden, zo melden Koreaanse staatsmedia. De test was een groot succes volgens de leiders in Pyongyang en de raket kan ook nog worden uitgerust met een ‘kernkop’.

De lancering wordt gezien als waarschuwing aan de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Het is ook de eerste rakettest die werd uitgevoerd door Pyongyang sinds Trump zijn intrek nam in het Witte Huis. De president heeft beloofd de Noord-Koreaanse experimenten met kernwapens te stoppen.

Eerder gaf Trump ook aan dat hij niet bang was voor de raketten waarmee in Pyongyang wordt geëxperimenteerd. ‘Ze zullen ons niet raken,’ schreef Trump op Twitter. Volgens experts is Noord-Korea nog niet in staat raketten te ontwikkelen die enorme afstanden kunnen afleggen.

Abe zei vanuit het Witte Huis dat de acties van Kim ‘onaanvaardbaar’ zijn. De Japanse president kreeg de volledige steun van zijn Amerikaanse collega: ‘De Verenigde Staten staan 100 procent achter Japan,’ zegt Trump.

Zuid-Korea in paniek

In buurland Zuid-Korea, dat zelf is verwikkeld in een politieke crisis, zei de interim-premier Hwang Kyo-ahn dat zijn land ‘Noord-Korea zal straffen’. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken moet Zuid-Korea samenwerken met de Europese Unie, de Verenigde staten en Japan.

‘Deze lancering was een tactische actie, waarmee Pyongyang zijn capaciteiten en mogelijkheden met raketten en kernwapens laat zien als protest tegen de nieuwe Amerikaanse overheid,’ zegt het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uit het weekblad: valsspelen op hoog niveau met onvoorspelbare Kim Jong-un

Grijpen de VN in?

Noord-Korea heeft het afgelopen jaar ambitieus geëxperimenteerd met raketten, die in bepaalde gevallen zeer dicht bij de Zuid-Koreaanse kust terechtkwamen. Noord-Korea blijft doorgaan met het ontwikkelen en testen van (nucleaire) wapens.

Al sinds april zijn ze in een staat van semi-oorlog verwikkeld met de Verenigde Staten. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties keurt de acties van Noord-Korea af en legde al eerder sancties op die na de nucleaire testen van Noord-Korea in januari en februari nog verder waren aangescherpt.