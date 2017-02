SPD heeft wind in de zeilen met nieuwe chef Martin Schulz

De Duitse sociaaldemocraten lijken een slag te slaan met de aanstelling van ex-EU-parlementsvoorzitter Martin Schulz. De uitdager van de zittende bondskanselier Angela Merkel gooit hoge ogen in de aanloop naar de Duitse Bondsdagsverkiezingen.

Als het nu tot een rechtstreekse confrontatie zou komen tussen Merkel en Schulz, is het de sociaaldemocraat die aan het langste eind zal trekken. 50 procent van de Duitsers heeft op dit moment een voorkeur voor Schulz als bondskanselier, tegenover ‘slechts’ 34 procent voor Merkel, blijkt uit een onderzoek in opdracht van tv-zender ARD en de Duitse krant Die Welt. Het is een hypothetische vraag, omdat Duitsland immers een meerpartijenstelsel heeft. De kiezer stemt niet direct op een kandidaat zoals in de Verenigde Staten.

SPD en CSU/CDU zitten in Grote Coalitie

Ook op de vraag of de SPD de volgende regering moet leiden, zijn de respondenten uit het onderzoek duidelijk. 39 procent gaat voor de combinatie CDU/CSU, 50 procent voor de SPD. Beide partijen vormen overigens momenteel de regering, de zogenoemde Grote Coalitie (Grosse Koalition). Het is helder dat keuze van de Duitse sociaaldemocraten om Sigmar Gabriel in te ruilen voor Schulz, vooralsnog een goede keuze blijkt.

In de laatste peiling, eveneens uitgevoerd door ARD stijgt de SPD met 8 procent ten opzichte van afgelopen maand. CDU/CSU staat nu op 34 virtuele zetels (verlies van drie), met 28 voor de SPD. Het gat wordt almaar kleiner. Ook het aantal leden groeit. Er zouden zich in de hele maand januari drie keer zoveel leden hebben aangemeld bij de SPD.

#SPD im #Deutschlandtrend bei 28%, Schulz wäre bei Direktwahl vor #Merkel. Die spannende Frage: nur ein Strohfeuer? pic.twitter.com/JjyUrVLddM — Achim Wendler (@AchWendler) 2 februari 2017

In september zijn er verkiezingen

De Duitsers gaan in september naar de stembus. Hoewel Merkel toch nog aanzienlijk vertrouwen geniet, is de positie van de bondskanselier verzwakt door haar migratiebeleid. Daarop was, toen de migranten met duizenden ongecontroleerd de grens overstaken, forse kritiek. Ook uit eigen gelederen.

Bovendien is de opkomst van de Alternative für Deutschland een electorale bedreiging, aangezien de partij rechts van het CDU/CSU heel wat stemmen af kan snoepen. Schulz belooft de verkiezingen eens flink op te schudden, en de ‘diepe scheidslijnen’ in de Duitse maatschappij te willen oplossen. Merkel zou aan de basis staan van het groeiende populisme, vindt hij.