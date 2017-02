Trump komt migratiedeal met Australië met tegenzin na

Blij is hij er niet mee, maar president Donald Trump gaat de vluchtelingenovereenkomst die Obama sloot met Australië ‘gewoon’ naleven. Een desastreus verlopen telefoongesprek met de Australische premier Malcolm Turnbull leek het akkoord in gevaar te brengen.

Woensdagavond (lokale tijd) belde Trump met premier Turnbull: dat ging minder vloeiend dan gepland. Het telefoongesprek duurde maar 25 minuten, waarna Trump woedend ophing, nog voordat het gesprek was afgelopen. ‘Dit is met afstand het slechtste gesprek van de dag,’ zei de president volgens de Amerikaanse pers tegen Turnbull.

‘Sturen jullie terroristen?’

Belangrijkste struikelblok tijdens het onderonsje: een overeenkomst waarin Amerika toezegt om 1.250 vluchtelingen over te nemen van de eilanden Manus en Nauru, plekken waar het strenge Australië immigranten heen stuurt. Het zou gaan om overwegend islamitische vluchtelingen. In een tweet na het telefoongesprek noemde hij het een ‘domme deal’, die hij zou gaan onderzoeken. Tegen Turnbull zou hij zelfs hebben gezegd dat Australië ‘de volgende Boston-terroristen’ probeert te sturen.

Partijgenoten van Trump – senatoren John McCain en Bob Corker – besloten meteen contact te zoeken met de Australische ambassadeur, in een poging de relatie te beschermen. ‘Dit soort banden smeden, dat duurt jaren. Deze relaties tellen en zijn belangrijk,’ legde Corker uit.

Met tegenzin gaat de deal door

Een dag later klinkt Trump al een stuk gematigder. ‘Ik hou van Australië, maar we hebben wel een probleem. Veel landen misbruiken ons. Ik wilde alleen maar vragen: “Waarom 1.250? Waarom geen 2.000? Waarom doen we dit eigenlijk?”’

Perswoordvoerder Spicer zegt donderdag dat Amerika uit respect voor Australië de deal gewoon zal naleven. Maar, zo stelt Spicer, ‘de overeenkomst die nog door de vorige regering is gesmeed, is iets dat hem buitengewoon ergert. Het staat hem totaal niet aan.’ De 1.250 vluchtelingen zullen ‘op de strengst mogelijke manier worden nagetrokken’.

Volgens de president is de alliantie tussen Amerika en Australië niet zomaar in gevaar. ‘Geloof me: ik heb zoveel lastige telefoongesprekken. Maak je geen zorgen.’