Trump wil ‘belachelijke’ uitspraak over inreisverbod van tafel

De Amerikaanse president Donald Trump is, zoals verwacht, niet te spreken over de uitspraak van een rechter in de staat Washington. Die blokkeerde Trumps inreisverbod tijdelijk, tot duidelijk is of het plan wel constitutioneel is.

Op Twitter haalt Trump uit naar de ‘zogenaamde rechter’. Hij noemt het een ‘belachelijke’ uitspraak en zegt dat de overheid door toedoen van de rechtbank de eigen wetten niet kan handhaven. ‘Als een land niet meer kan zeggen wie wel en niet naar binnen mag, zeker als het gaat om veiligheidsredenen, heeft het een groot probleem,’ vervolgt de president.

The opinion of this so-called judge, which essentially takes law-enforcement away from our country, is ridiculous and will be overturned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 4, 2017

Trump belooft succes in hoger beroep

James Robart, een federale rechter in Seattle, zei vrijdagavond dat het inreisverbod mogelijk in strijd is met de Amerikaanse grondwet. De rechter – overigens aangesteld door president George W. Bush – besloot daarop dat het inreisverbod in het hele land tijdelijk moet worden geblokkeerd. Als later blijkt dat het decreet inderdaad tegen de grondwet ingaat, zouden de benadeelden al ‘onherstelbare schade’ hebben geleden.

Trump voorspelt in zijn tweets dat het rechterlijke oordeel zal worden teruggedraaid. Perschef Sean Spicer zei eerder al dat de regering in beroep gaat tegen de uitspraak. Het presidentiële decreet valt binnen de grenzen van de wet, aldus Spicer.

Lange juridische strijd

Het inreisverbod geldt voor bezoekers en immigranten uit Iran, Irak, Libië, Jemen, Somalië, Sudan, en Syrië: drie maanden lang komt niemand uit die landen Amerika binnen. Volgens Trump is dat nodig om een beter systeem op te zetten om immigranten te controleren. Critici noemen het een ‘moslimban’. Spoedig na de uitspraak van Robart hebben vliegmaatschappijen besloten om bezoekers uit de zeven landen weer te laten boarden.

De discussie is echter nog niet ten einde. Rechters door het hele land kunnen uitzonderingen toevoegen aan het oordeel – waardoor sommige staten het verbod bijvoorbeeld wel weer gaan naleven – en ook kan in een hoger beroep worden besloten om de tijdelijke blokkade op te heffen. Het is aan hogere rechtbanken om te beslissen over de vraag of Trumps inreisverbod in strijd is met de grondwet.