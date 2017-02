Wie zit er achter de moord op Kim Jong-nam?

Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim-Jong-un, werd maandag vermoord in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Details rond de moord wijzen op een aanslag door de Noord-Koreaanse geheime dienst.

Dinsdag arresteerde de Maleisische politie twee verdachten, beiden vrouw. Doan Thin Hoang (28) was in het bezit van een Vietnamees paspoort. Donderdag werd Siti Aishah (25, Indonesisch paspoort) gearresteerd. Het Amerikaanse dagblad The Washington Post meldt dat er donderdag ook een Maleisische man is ingerekend. Het zou gaan om de partner van een van de verdachten.

Valse paspoorten?

Het Indonesische ministerie voor Buitenlandse Zaken wil natrekken of Aishah wel Indonesisch staatsburger is. Volgens het ministerie zijn er in het verleden vaker misdaden gepleegd door Indonesische paspoorthouders, die achteraf geen Indonesiërs bleken te zijn. Aishah’s paspoort kan vals zijn.

Kim Jong-nam stond op het punt aan boord te gaan van een vliegtuig naar Macau, toen hij onwel werd. De precieze toedracht is nog niet bekend, maar er kwam schuim uit zijn mond toen hij in elkaar zakte. Dit wijst op vergiftiging.

De Amerikaanse overheid vermoedt dat er een balpen gevuld met gif is gebruikt. De Britse krant The Telegraph meldt dat Kim een met gif doordrenkte zakdoek in het gezicht gedrukt kreeg.

De Noord-Koreaanse geheime dienst heeft een reputatie in het gebruik van gif bij het uit de weg ruimen van politieke tegenstanders . In 2011 werden drie Zuid-Koreaanse missionarissen geïnjecteerd met gif, waarbij één dode viel. De mannen zetten zich in voor Noord-Koreaanse vluchtelingen en zouden door Noord-Korea als vijanden van het regime zijn beschouwd.

Ricine en tetrodotoxine

Op 7 september 1978 liep de Bulgaarse dissidente schrijver Georgi Markov over de Waterloo Bridge in Londen. Een geheim agent van de Bulgaarse KGB besloop hem van achteren en prikte hem met een speciaal geprepareerde paraplu. Er bleef een dosis ricine achter in zijn lichaam. Markov stierf enkele dagen later.

Twee chemische stoffen worden vaak gebruikt bij aan geheime diensten toegeschreven aanslagen: het zeer giftige ricine en en het al even dodelijke tetrodotoxine. Ricine zit in de noten van de tropische wonderboom. De dodelijke dosis voor een mens is 0,03 milligram. Tetrodotoxine wordt gewonnen uit kogelvissen en de blauwgeringde octopus. Beide giffen leiden tot verlamming, inwendige bloedingen, verstikking en hartstilstand.

Kim Jong-nam woonde al jaren buiten Noord-Korea. Hij was de zoon van de voormalige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il en zijn maîtresse Song Hye-rim. Kim Jong-nam was de beoogde opvolger van Kim Jong-il, tot hij in 2001 Japan probeerde binnen te komen met een vals paspoort, naar eigen zeggen omdat hij in Tokio Disneyland wilde bezoeken. Hij raakte uit de gratie bij het regime. Zijn halfbroer Kim Jong-un volgde eind 2011 vader Kim Jong-il op.