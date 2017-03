Ook België heeft genoeg van Erdogans beschuldigingen: ‘Hij wil nationalisme aanwakkeren’

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan jaagt steeds meer Europese landen tegen zich in het harnas. In navolging van Duitsland en Nederland, haalt maandag de Belgische premier Charles Michel fel uit naar Erdogan.

‘Wij laten ons niet intimideren door zijn campagnestrategie,’ zegt Michel maandag, naar aanleiding van beschuldigingen door Turkse media aan het adres van Zuhal Demir (N-VA), de nieuwe staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen, meldt de Belgische krant De Morgen.

Regeringslid beschuldigd van terrorisme

Volgens de aantijgingen zou Demir, geboren in België en van Turks-Koerdische origine, actieve steun verlenen aan de Koerdische PKK, in zowel Turkije als Europa een terreurbeweging.

‘Ik kan (…) niet tolereren dat Turkse media een lid van de Belgische regering beschuldigen van terrorisme,’ aldus Michel. ‘Dit is opruiend en kwetsend.’

Ook opmerkingen over nazisme en Srebrenica kunnen niet

Michel spreekt zich tevens uit over eerdere opmerkingen van Erdogan, waaronder de beschuldiging dat Nederland verantwoordelijk zou zijn voor de massaslachting in Srebrenica in 1995. ‘Walgelijke geschiedvervalsing,’ noemde premier Rutte de opmerkingen al eerder.

‘Het Turkse regime heeft duidelijk gekozen voor polarisatie met Europa. Verwijzingen naar het nazisme of Srebrenica zijn onacceptabel,’ vindt Michel

Volgens Michel wil Erdogan ‘provoceren om nationalistische gevoelens in Turkije aan te wakkeren en zich als slachtoffer op te stellen.’ Hij verwijst naar het Turkse referendum dat in april wordt gehouden. Erdogan zou met dergelijke uitspraken willen scoren onder Turken, zowel in Europa als daarbuiten.