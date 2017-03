Republikeinen eisen uitleg over gesprekken met Rusland

De Democraten willen dat minister van Justitie Jeff Sessions zich terugtrekt uit een onderzoek naar mogelijke banden tussen president Donald Trump en de Russische regering. Ze krijgen steeds meer steun van Republikeinse Congresleden.

Jeff Sessions zou tijdens Trumps verkiezingscampagne tweemaal hebben gesproken met de Russische ambassadeur. Dit onthulde The Washington Post woensdag. Als minister van Justitie heeft Sessions de leiding over onder meer de FBI, de Amerikaanse federale politie. Bij zijn aantreden verklaarde hij onder ede dat hij geen contact met andere mogendheden had gehad. Het lijkt er nu op dat hij loog.

Sessions ontkent dat hij tijdens de campagne met Russische diplomaten heeft gesproken. Omdat hij als minister van Justitie verantwoordelijk is voor het onderzoek naar Russische inmenging, is zijn onafhankelijkheid in het geding. Sessions was een van de eerste Republikeinse Senatoren die de Amerikaanse president Donald Trump openlijk steunden tijdens zijn campagne.

Onrust bij de Republikeinen

Kevin McCarthy, leider van de Republikeinen in het Congres, zei vanmorgen in een uitzending van MSNBC dat ‘Sessions opheldering moet geven over zijn verklaring, en dat hij zich niet kan inlaten met Rusland-gerelateerd onderzoek. Sessions moet zich, in het belang van de geloofwaardigheid van het onderzoek, terughoudend opstellen.’

Op de vraag of het voor Sessions raadzaam is af te treden, antwoordde McCarthy: ‘Ja, ik denk van wel.’ Een uur later nam hij deze uitspraken bij Fox News terug. Het Republikeinse Congreslid Jason Chaffetz schreef vandaag op Twitter dat Sessions zich moet verantwoorden, en zijn handen van het onderzoek moet aftrekken.

Lees verder: Trumps veiligheidsadviseur Flynn stapt op na Ruslandrel

Flynn stapte al op

Na de presidentsverkiezingen in 2016 is onderzoek ingesteld naar de mogelijke invloed van de Russische regering op de uitslag.

Eerder werd al bekend dat de Russen de Democratische Partij hackten. Trumps veiligheidsadviseur Michael Flynn voerde gesprekken met de Russische ambassadeur. Flynn stapte in februari op.