Trump kondigt nieuw inreisverbod aan: Irakezen mogen weer naar binnen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn inreisverbod aangepast en Irak eruit gehaald. Inwoners van Irak kunnen nu zonder bezwaar de Verenigde Staten binnenkomen.

Ook houders van de zogenoemde green cards, verblijfsvergunningen voor onbepaalde tijd, mogen het land vrij in. Het nieuwe decreet geldt voor 90 dagen, kondigde Trump maandag aan.

Samenwerking met Irak

De resterende zes islamitische landen (Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran) vallen nog altijd onder het verbod. In het vorige inreisverbod, dat schertsend een ‘moslimban’ werd genoemd en waar hevige commotie over ontstond, hoorde Irak nog wel bij de landen waarvan inwoners beperkt werden. Door die versie van het verbod werd – tot grote woede van Trump – al snel een streep gezet door een federale rechter.

Waarom is Irak uit het verbod geschrapt? Daar zouden twee redenen voor zijn: ten eerste heeft Irak sinds januari zijn veiligheidsmaatregelen voor vertrekkende inwoners aangescherpt, onder meer door extra visumcontroles en data sharing met de Verenigde Staten. Ten tweede werkt het land intensief samen met de Amerikanen in de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

De Amerikanen en Irakezen werken al sinds 2003 samen, en duizenden Irakezen hebben samen met Amerikanen gevochten tijdens de Irakoorlog. Velen van hen zijn sindsdien ook naar de Verenigde Staten verhuisd, veelal na bedreigingen in hun thuisland.

Het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken liet via een verklaring weten enorm opgelucht te zijn over het besluit van Trump: ‘Dit is een belangrijke stap in de goede richting. Het bevestigt de strategische alliantie tussen Bagdad en Washington op veel gebieden, en hun gezamenlijke strijd tegen het terrorisme.’

Ook versoepeling voor vergunninghouders en vluchtelingen

Naast Irakezen, hebben ook inwoners met een green card niets meer te vrezen. Bij het eerdere inreisverbod was het zo dat houders van een Amerikaanse verblijfsvergunning uit een van voorgenoemde landen ook bij de grens werden tegengehouden. Vluchtelingen die al zijn ‘goedgekeurd’ door de Verenigde Staten, mogen ook gewoon het land in.

Na hevige nationale en internationale kritiek op het eerdere inreisverbod, en een oordeel van de federale rechter, zag Trump zich genoodzaakt het aan te passen. Hijzelf leverde eerder ook felle kritiek op rechters die het verbod als ongrondwettelijk bestempelden. Aangezien het inreisverbod nu flink versoepeld is, is de kans dat het in een rechtbank standhoudt aanzienlijk groter.