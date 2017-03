WikiLeaks: CIA hackt smart-tv’s, auto’s en telefoons

Onthullingssite WikiLeaks heeft een groot aantal documenten online gezet over digitale spionagepraktijken die de Amerikaanse CIA zou hanteren. De inlichtingendienst zou schadelijke software inzetten om iPhones en Android-smartphones, Windows-computers en zelfs televisiesoftware aan te vallen om er informatie over de eigenaar uit te halen.

Het zou gaan om 8761 documenten en andere data over het systematisch binnendringen van vreemde computers door de CIA, meldt WikiLeaks in een persbericht over een reeks aan nieuwe lekken over de CIA genaamd ‘Vault 7’.

Anonieme bron

Volgens WikiLeaks beschikt de CIA over een speciale afdeling voor cyberaanvallen waar ongeveer 200 experts werken. De meest in het oog springende spionagetool is de ‘Weeping Angel’. Die zou gaan via een smart-tv van Samsung, specifiek het model F8000. De CIA zou de tv van buitenaf kunnen uitschakelen, waarna het apparaat als microfoon fungeerde waarmee de eigenaar werd afgeluisterd.

Een ander voorbeeld is een tool waarmee de CIA elektronica in moderne auto’s en vrachtwagens zou kunnen infecteren en de controle over het voertuig daarmee over zou kunnen nemen.

Het is niet duidelijk hoe betrouwbaar de informatie is: de informatie is afkomstig uit een anonieme bron die een discussie wil losmaken over de vraag in hoeverre het gebruik van digitale wapens is gelegitimeerd in een democratie.

Gevaarlijk lek

Volgens WikiLeaks kregen voormalige overheidshackers en bedrijven die voor de CIA werken op een ‘ongeautoriseerde’ manier toegang tot de handleidingen. Via de eerdergenoemde anonieme bron heeft WikiLeaks dus een deel gekregen. De hackers van de CIA zouden ook een basis in Europa hebben, in het Amerikaanse consulaat in de Duitse stad Frankfurt.

Het lek is gevaarlijk voor de CIA, omdat kwaadwillenden (andere landen of criminele groepen, bijvoorbeeld) de informatie zouden kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de werkwijze van de inlichtingendienst. Ook zouden ze bepaalde tools mogelijk kunnen kopiëren.