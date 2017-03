FIFA: WK-kansen Amerika slinken door Trumps inreisverbod

Voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA Gianni Infantino haalt uit naar het inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump. Het verbod zou Amerikaanse pogingen ondermijnen om het WK-voetbal te organiseren.

De Verenigde Staten gelden als favoriet om in 2026 gastland van het WK-voetbal te zijn, alleen of in samenwerking met Mexico en Canada. Volgens FIFA-voorzitter Infantino is het inreisbeleid van Trump in strijd met de regels voor gastlanden, schrijft persbureau Bloomberg.

Ook Olympische Spelen

Met het vernieuwde inreisverbod mogen burgers uit zes moslimlanden (Libië, Iran, Jemen, Syrië, Sudan en Somalië) de Verenigde Staten niet in. Irak stond eerder ook op die lijst, maar werd er maandag afgehaald. ‘Alle teams, en ook hun supporters en medewerkers, moeten toegang krijgen tot het gastland, anders is er geen WK,’ waarschuwde Infantino op een bijeenkomst van voetbalbobo’s in Londen.

Ook benadrukt Infantino dat pogingen van Los Angeles om de Olympische Spelen in 2024 binnen te halen, erdoor kunnen worden beïnvloed. De stad concurreert met Parijs, dat de Zomerspelen ook wil organiseren.



Andere selectieprocedure

Infantino benadrukt dat dit geen aanval is op de Verenigde Staten, maar dat het geldt voor alle landen die het sportevenement willen organiseren. ‘Het zijn algemene criteria in de sportwereld,’ aldus de FIFA-baas.

Bij de vorige biedingsronde voor het WK voetbal werden de Amerikanen in 2010 verslagen door Qatar, waarna beschuldigingen van corruptie volgden. FIFA besloot daarop de selectieprocedure aan te passen. Het gastland voor het WK van 2026 wordt via een poll geselecteerd, waaraan alle 211 leden meedoen, en niet alleen het bestuur. De definitieve beslissing wordt in mei 2020 genomen.