Aanslag in metro Sint-Petersburg: wat is tot dusver bekend?

In de Russische stad Sint-Petersburg heeft een bomexplosie plaatsgehad in een metrowagon onder de stad. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen. Wat weten we tot dusver over deze aanslag?

Elsevier.nl zet de belangrijkste feiten voor u op een rij.

Vlak na de explosie berichtten media over tien doden, maar dat aantal werd naderhand bijgesteld naar negen. De laatste melding is dat er elf dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Er zijn in elk geval 39 gewonden te betreuren, melden de Russische autoriteiten. Onder de gewonden is zeker één minderjarige.

Volg Elseviers liveblog over de aanslag: man met koffertje vastgelegd op camera >

De aanslag had plaats tussen de metrostations Instituut Technologie en Sennaja Plosjtsjad. Op beelden is te zien hoe groot de paniek is na de ontploffing. De Russische autoriteiten vonden daarna een tweede bom bij metrostation Vosstaniya. De bom is onschadelijk gemaakt. Volgens het Russische persbureau Interfax zat de springstof in een aktetas die was achtergelaten in een coupé.

Russische media hebben beeld in handen waarop een bebaarde man met een koffertje te zien is. Daarin zit mogelijk de bom, die hij zou hebben achtergelaten in de metrotrein.

De volgende foto is door de Russische politie verspreid; mogelijke dader aanslag Sint-Petersburg #Russia #SaintPetersburg pic.twitter.com/oKzYEnJskm — Terreur Nieuws (@DreigingNL) April 3, 2017