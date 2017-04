François Fillon zette gulle gever onder ‘politieke druk’

De advocaat Robert Bourgi, de man die François Fillon voor 13.000 euro aan dure pakken schonk, moest dat ontkennen tegen de pers. Dat zegt Bourgi tegen de Franse krant Le Figaro.

De presidentskandidaat wilde dat zijn weldoener loog over de schenking van twee dure pakken, omdat de gift Fillon politiek gezien slecht uitkwam. Fillon ligt sinds januari onder vuur. Hij wordt verdacht van misbruik van publiek geld. Zo zou hij zijn vrouw een fictieve baan hebben gegeven bij het Franse parlement, de Assemblé Nationale. Met de presidentsverkiezingen in het verschiet is de onthulling van Bourgi een nieuwe klap voor de gehavende kandidaat van centrum-rechts.

Exclusieve maatpakken

Vlak voordat Fillon officieel in staat van beschuldiging werd gesteld voor misbruiken van publiek geld, onthulde het satirisch weekblad Le Canard Enchainé dat François Fillon twee maatpakken ter waarde van 13.000 euro zou hebben ontvangen. De pakken werden gemaakt bij de exclusieve Parijse couturier Arnys. Deze kostbare geschenken zouden de suggestie wekken dat Fillon omkoopbaar was, daarom lag het uitermate gevoelig.

Robert Bourgi vertelde dat hij de pakken heeft geschonken omdat Fillon de voorverkiezingen won. Bourgi, zelf ook aanhanger van de centrum-rechtse Les Républicains, is een invloedrijk lobbyist in de Frans-Afrikaanse betrekkingen. ‘Fillon en zijn campagneteam hebben me onder grote politieke druk gezet om niets te vertellen over de pakken,’ zegt Bourgi, ‘Het was absoluut niet de bedoeling dat ik aan iemand zou vertellen van wie Fillon de pakken kreeg: van mij dus.’

Fillon heeft spijt

Nadat aan het licht gebracht werd dat Fillon deze geschenken had ontvangen, kreeg hij spijt. Hij heeft de kostuums terug proberen te geven aan Bourgi, die daar niets van wilde weten. Op dit moment liggen de twee pakken ter waarde van 13.000 euro bij de recherche.

Fillon heeft nog negen dagen tot de eerste ronde van de Franse verkiezingen. In de laatste peilingen staat hij op 19 procent, op de vierde plaats. Hij zal ten minste tweede moeten worden om door te kunnen naar de tweede ronde.