Lavrov begrijpt niets van ‘inconsequent Amerika’

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft vandaag zijn Amerikaanse collega Rex Tillerson ontvangen in Moskou. Hoe moet het verder met de Russisch-Amerikaanse verhoudingen?

De ontmoeting van Tillerson en zijn ambtgenoot Lavrov wordt door de wereld met argusogen gevolgd. Nadat Amerika afgelopen vrijdag 59 Tomahawk-raketten afvuurde op een Syrische basis, kwamen de verhoudingen verder onder druk te staan. De Russen noemen de aanval van Amerika op de luchtmachtbasis in Syrië ‘agressie tegen een soeverein land’.

Om de gedeukte betrekkingen te herstellen, komt de bijeenkomst geen dag te laat. Dat benadrukte Lavrov tijdens de persconferentie. Rusland hoopt op een eerlijke en open discussie over de toekomst. Lavrov benadrukte de samenwerking tegen terrorisme.

Tillerson is in Moskou geen vreemde. Als topman van het Amerikaanse oliebedrijf ExxonMobil werd hij al eerder in het Kremlin ontvangen en gedecoreerd door president Vladimir Poetin. Na de aanval op Syrië ging er een streep door de geplande ontmoeting van Tillerson met de Russische president.

Dialoog gaande houden

Tijdens het publieke gedeelte toonden beiden zich gematigd positief. Sergej Lavrov uitte weliswaar kritiek op de aanval van de Verenigde Staten, maar legde ook de nadruk op het gaande houden van de dialoog.

Lavrov zei verder geen consequente lijn te kunnen ontdekken in het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten. ‘Als ik eerlijk ben, zitten we met een hoop vragen over de ambigue en inconsequente houding van Washington. Niet alleen in wat ze zeggen, maar ook in de aanval op Syrië. Dit hebben we reeds telefonisch besproken en deze gebeurtenis zal worden geëvalueerd. Een gebeurtenis als deze moet niet weer gebeuren.’

Open discussie

Ook Rex Tillerson deed zijn best om aanknopingspunten met Rusland te vinden. ‘We zijn het erover eens dat we altijd in dialoog zullen blijven. Onze bijeenkomst komt op een belangrijk moment. Ik kijk uit naar een open uitwisseling en wil de verhouding met Rusland bespreken.’