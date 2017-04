Le Pen staat garant voor economische rampspoed, zegt Macron

Met nog krap twee weken te gaan tot de tweede ronde in de Franse presidentsverkiezingen worden de messen geslepen. Emmanuel Macron beschuldigt zijn rivaal Marine Le Pen dinsdagavond op tv van haatzaaien.

Hij vindt bovendien dat het beleid dat ze wil gaan voeren een catastrofe voor de economie.

‘Le Pen leidt tot isolatie’

‘Mevrouw Le Pen legt een plan voor dat zou leiden tot isolatie, het sluiten van de grenzen, onderlinge haat, economische rampspoed en uitholling van de werkende klasse,’ aldus Macron in een uitzending van zender TF1. De jonge liberaal liet tevens weten dat hij zijn verkiezingsmanifest voor de beslissende ronde op 7 mei niet zal aanpassen.

Macron wendt zich in Journaal-itv opeens rechtstreeks tot de mensen in het land: “Ik heb u nodig.” pic.twitter.com/1y2u7ffhUs — Peter Vermaas (@petervermaas) 25 april 2017

Met die wijziging zouden aanhangers van uitgeschakelde kandidaten kunnen worden overgehaald om op hem te stemmen. Maar Macron wil het op eigen kracht doen. De conservatieve kandidaat François Fillon, die bijna 20 procent van de Franse stemmen binnen wist te halen, riep zijn aanhang al op voor Macron te kiezen. Alles om Le Pen buiten het Élysée te houden, is de insteek. Ook de Franse president François Hollande gaf aan op Macron te gaan stemmen. Niet dat Macron nou per se blij hoeft te zijn met die steunverklaring; Hollande is namelijk erg impopulair.

Alle grenzen argeloos open

Eerder vandaag sprak Le Pen over Macron als een ‘radicale, hysterische eurofiel’, een die bovendien te zwak is om de jihadistische terreur effectief aan te pakken. Ze zet volop in op het patriottisme: de liefde voor het Franse vaderland.

Van haar vader moet Marine het in elk geval niet hebben. Hij kan het niet laten om zijn dochter weer eens stevig te bekritiseren. Hij vindt haar campagne niet fel genoeg. ‘Doe het nou zoals Trump!’

Volgens de Front National-leider, die vandaag tijdelijk haar voorzitterschap van de partij neerlegde om boven de partijen te kunnen staan – gooit Macron alle grenzen argeloos open. ‘Hij (Macron,red.) zegt dat er niet zoiets bestaat als een Franse cultuur. Op geen enkel terrein laat hij ook maar een greintje vaderlandsliefde zien.’