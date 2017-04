Republikeinen: ‘Flynn handelde mogelijk onwettig’

De man die Donald Trump de eerste dagen van zijn regering adviseerde, Michael Flynn, heeft mogelijk buitenlandse betalingen aangenomen. Hier heeft hij over gezwegen toen hij werd ingezworen in de Amerikaanse regering.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Dat is strafbaar. Jason Chaffetz, een Republikeinse senator uit Utah, twijfelt aan de eerlijkheid van Flynn. ‘Als oud-lid van de militaire staf is het gewoon niet toegestaan om geld aan te nemen van de Russen, de Turken, of andere landen, zegt Chaffetz tegen de New York Times. ‘Het begint erop te lijken dat dit het geval was. Mocht dit zo zijn, dan zijn er repercussies.’

Onderzoek integriteit Flynn

Er loopt nu een onderzoek naar Michael Flynn. Mogelijk zou hij betalingen hebben ontvangen uit Rusland en Turkije. Flynn zou tienduizenden euro’s hebben ontvangen voor een toespraak die hij in Rusland heeft gegeven, in Moskou voor de Russische zender RT. Een ander spoor wijst naar Ankara. Na zijn militaire carrière zou Flynn gelobbyd hebben voor de Turkse overheid.

Het Witte Huis wil geen documenten vrijgeven over het ontslag van Michael Flynn, hoewel die door de onderzoekscommissie werden opgevraagd. De Republikeinen zijn hier niet over te spreken.

Gesprekken met Rusland

Michael Flynn stapte op 14 februari op als veiligheidsadviseur van de Amerikaanse regering, toen bleek dat hij Mike Pence verkeerd informeerde over gesprekken met de Russische regering tijdens de campagne.

Eind januari werden de telefoongesprekken tussen Flynn en de Russen al onderzocht. Het eerste gesprek tussen de Russische ambassadeur en de veiligheidsadviseur was op 29 december. Die dag maakte toenmalig president Barack Obama bekend dat er nieuwe sancties tegen Rusland werden ingesteld wegens het schandaal rond Russische hackers die in de aanloop naar de presidentsverkiezingen Amerikaanse computers zouden zijn binnengedrongen. Nu lijkt het er ook op dat hij door buitenlandse mogendheden is betaald.