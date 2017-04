Mike Pence bereid ‘om Noord-Korea te verpletteren’

Als Pyongyang aanvalt, zal Amerika Noord-Korea verpletteren. Dat zei de Amerikaanse vicepresident Mike Pence vandaag in een persconferentie na zijn bezoek aan Zuid-Korea.

‘Donkere wolken pakken zich samen boven Pyongyang,’ zei Pence tegen de pers op het Amerikaanse vliegdekschip Ronald Reagan, dat in de Japanse zee voor anker ligt. Eerder bracht Pence al een bezoek aan de gedemilitariseerde zone tussen de beide Koreas. In een persconferentie waarschuwde hij de Noord-Koreanen de Amerikaanse president niet op de proef te stellen. ‘Alle opties liggen op tafel,’ zei Pence eerder in Zuid-Korea.

‘Meer testen’

De spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten lopen op. In een interview met de BBC zei de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Han Song-ryol dat de Noord-Koreaanse regering van plan is het aantal testen op te voeren. ‘We volgen ons schema, en zullen wekelijks, maandelijks en jaarlijks raketten blijven testen.’ Ook dreigde hij met een ‘totale oorlog’ als de Verenigde Staten naar de wapens grijpen. Ook de Noord-Koreaanse regering is bereid tot een preventieve aanval.

De Amerikanen werken samen met China aan een antwoord op de mislukte raketproef van afgelopen weekeinde. China veroordeelde eerder de Noord-Koreaanse raket- en nucleaire testen en sprak zijn steun uit voor VN-sancties tegen het geïsoleerde land. Tegelijk is China ook fel gekant tegen de installatie van Amerikaanse antiraketsystemen in Zuid-Korea. Volgens Pence en de Zuid-Koreaanse president Hwang Kyo-ahn beschermt het systeem tegen Noord-Koreaanse raketten. China meent dat de krachtige radars van het systeem tot in China reiken, en kondigde economische sancties aan tegen Zuid-Koreaanse bedrijven.

‘Nepaanval de VS’

Volgens het Zuid-Koreaanse staatspersbureau Yonhap heeft Noord-Korea beelden uitgezonden van een in scène gezette aanval op een Amerikaanse stad. Het filmpje zou zijn afgespeeld in een grote evenementenhal in Pyongyang. Te zien was hoe een raket op een fictieve Amerikaanse stad terechtkomt en enorme schade aanricht. Afgelopen weekeinde vierden de Noord-Koreanen hun nationale feestdag, ter ere van de 105de geboortedag van hun eerste stalinistische president Kim Il-sung.