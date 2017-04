Zo kijkt Moskou naar dodelijke gifgasaanval in Syrië

De Amerikaanse president Donald Trump laat er geen misverstand over bestaan: ‘Die gifgasaanval in Noordwest-Syrië accepteer ik niet.’ Hij zegt dat zijn houding jegens Syrië ‘ingrijpend is veranderd’. In Rusland klinkt daarentegen hetzelfde geluid als altijd: rotsvaste steun voor Bashar al-Assad.

Sterker, de schuld wordt indirect gelegd bij de Amerikaanse ex-president Barack Obama. Het was zijn ‘rode lijn’-opmerking die heeft bijgedragen aan het gebruik van chemische wapens in Syrië, vindt het Kremlin.

Na Obama’s rode lijn gebeurde er niets

Obama zei in 2012 dat het gebruik van chemische wapens in Syrië voor hem echt een brug te ver zijn zou, de zogenoemde red line. Hij dreigde met militair ingrijpen. Maar toen er daadwerkelijk chemische wapens werden ingezet op de Syrische burgerbevolking, gebeurde er helemaal niets. De ‘rode lijn’ van Obama leidde uiteindelijk niet tot Amerikaanse luchtaanvallen op Syrische regeringstroepen.

Nadat in 2013 honderden doden waren gevallen bij aanvallen met chemische wapens, stemde het regime er onder internationale druk mee in onder toezicht van de Verenigde Naties het hele arsenaal te vernietigen. Volgens Moskou heeft Obama met zijn dreigende woorden ertoe bijgedragen dat ‘extremisten en terroristen’ zich aangemoedigd voelden om chemische wapens te gaan gebruiken.

Uitlokking

Hun doel: het regime in Damascus in diskrediet brengen en Amerika uitlokken om militair in te grijpen, redeneert de hooggeplaatste Russische VN-diplomaat Vladimir Safronkov. Volgens Rusland werd dinsdag een depot met chemische wapens van de rebellen getroffen, maar die noemen dat een ‘regelrechte leugen’.

In de Russische verklaring wordt de naam van Obama’s opvolger Donald Trump overigens zorgvuldig vermeden. Met hem moeten nog zaken worden gedaan. Hoewel de adoratie tussen Trump en Poetin wel wat lijkt te zijn bekoeld, wordt in Moskou nog altijd gehoopt op een significant pro-Russische koers in het Witte Huis.

‘Belediging voor de mensheid’

Trump was zelf duidelijk wat betreft zijn afkeuring van de gifgasaanval in Khan Sheikhoun in de provincie Idlib. Daarbij kwamen zeker 72 mensen om het leven, onder wie veel kinderen. Hij noemde de daad ‘afschuwelijk’ en een ‘belediging voor de mensheid´. Dit kan ik niet accepteren, zei Trump tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Jordaanse koning Abdullah II.

Naar eigen zeggen is Trumps houding jegens Syrië ‘ingrijpend veranderd’. En: ‘deze barbaarse daad van Assad kan niet worden getolereerd.’ Maar wat zijn reactie zal zijn op de gifgasaanval, daarover bleef de president vaag. Het enige dat hij de journalisten toevertrouwde was ‘wacht maar af, jullie zullen het zien.’