Noord-Koreaans feest van start met verse dreigementen aan Amerika

Noord-Korea viert zaterdag de Dag van de Zon ter ere van de 105ste geboortedag van stichter Kim Il-sung. Dat feest laat het stalinistische bewind, te midden van alle spanningen met de Verenigde Staten, niet zomaar passeren.

Duizenden militairen en diverse militaire voertuigen deden, dwars door de hoofdstad Pyongyang, aan de parade mee. Ze werden begeleid door marsmuziek en een applaudisserend publiek.

De Noord-Koreaanse staats-tv toont beelden van een eindeloze optocht van soldaten, tanks en burgers met ballonnen – onder toeziend oog van een lachende en klappende Kim Jong-un. Hij is de kleinzoon van de ‘jarige’ Kim en de huidige leider van het land. Hij en zijn kliek regeren Noord-Korea met ijzeren vuist.

Ballistische raketten

Tijdens de parade werden voor de eerste keer enkele ballistische raketten getoond, die door een speciale onderzeeër kunnen worden afgevuurd. Hoewel het tot dusver alleen de gebruikelijke parade is, wordt alom gevreesd dat Noord-Korea op deze dag een kernproef wil doen.

Satellietfoto’s lijken erop te wijzen dat in een testgebied alles in gereedheid wordt gebracht om een ondergrondse kernproef te houden. Een provocatie die de Amerikaanse president Donald Trump mogelijk niet accepteert. Hij stuurde al enkele schepen met raketten naar de wateren voor Noord-Korea om druk uit te oefenen op het bewind en China, dat van alle landen in de regio nog iets teweeg kan brengen in Pyongyang. Noord-Korea heeft zichzelf volledig geïsoleerd en is nog altijd op voet van oorlog met Zuid-Korea, hoewel de wapens al enige tijd zwijgen. Ook Japan kijkt met angst en beven naar de laatste ontwikkelingen.

Oorlogstaal

De afgelopen dagen liepen de spanningen hoog op, met zowel van Amerikaanse als Noord-Koreaanse zijde ronkende oorlogstaal. Trump zei bijvoorbeeld dat hij het probleem desnoods alleen wil oplossen, en als China eraan mee zou doen – ‘fantastisch’. Noord-Korea heeft al gewaarschuwd dat het niet gaat zitten wachten nu er mogelijk een Amerikaanse aanval ophanden is.

De Noord-Koreaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Hong Song Ryol zegt dat Trumps ‘agressieve tweets’ tot problemen leiden, meldt persbureau AP. Elk moment kan er een oorlog uitbreken, aldus Noord-Korea. Vandaag voegde de Noord-Koreaanse persbureau KCNA er verse dreigementen aan toe. De Verenigde Staten moeten stoppen met de ‘militaire hysterie’ want anders volgt er ‘wraak’.