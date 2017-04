Europees Parlement wil extra uitgaven niet verantwoorden

Europarlementariërs stemden donderdag massaal tegen een voorstel om meer transparantie te bieden over de manier waarop ze de 4.342 euro aan extra inkomsten van het Europees Parlement uitgeven. De extra inkomsten zijn bedoeld voor uitgaven als reizen, telefoons en bureau-accessoires.

Kritische europarlementariërs vragen al jaren om meer transparantie. ‘Het Europees Parlement stemt nu gewoon tegen het afleggen van verantwoording,’ zegt de Nederlandse europarlementariër Dennis de Jong (61), fractievoorzitter van de SP in het Europees Parlement, tegen elsevier.nl.

Hij diende een amendement in met collega Rina Ronja Kari, een linkse, eurosceptische europarlementariër uit Denemarken, om europarlementariërs te verplichten hun uitgaven te publiceren op websites die door alle EU-burgers in zijn te zien.

Duitse weerstand

Wat is het idee? SP’er Dennis de Jong diende een motie in om een publiek te raadplegen agenda aan te maken voor europarlementariërs. Zo kunnen journalisten en kritische burgers bijvoorbeeld checken met welke lobbyisten ze afspreken. Die motie is aanvaard. Daarbij hoopte hij ook een jaarlijks overzicht van de toelagen en uitgaven van europarlementariërs online te kunnen publiceren. Hij ving bot bij zijn collega’s.

Vrijwel alle delegaties stemden in meerderheid tegen het amendement: 423 van de 751 europarlementariërs stemden tegen de verplichting tot transparantie, 166 stemden voor, 49 europarlementariërs onthielden zich van stemming.

‘We willen iedereen verplichten tot een kosteneffectieve methode,’ aldus De Jong. ‘Bijvoorbeeld op basis van steekproeven. Zo is dat best te managen.’

De politicus hoopte het imago van het Europees Parlement te verbeteren. ‘De gemiddelde Nederlander ziet Brussel als een verhuiscircus en een feestje voor zakkenvullers. Dat doet natuurlijk geen wonderen voor het draagvlak.’

Volgens De Jong zijn er twee redenen waarom het Europees Parlement niet instemde met het amendement. De eerste is dat europarlementariërs simpelweg geen zin hebben om zich te verantwoorden. De tweede reden is dat het in landen als Duitsland not done is om parlementariërs te vragen hun uitgaven openbaar te maken. ‘Daar wordt niet gecontroleerd.’ Duitsers zijn bang dat de uitgaven als politiek middel worden ingezet. ‘Ze vertrouwen daar wel de parlementariër, maar niet de persoon die de uitgaven controleert.’

‘Ze vinden het gedoe’

Dat verklaart ook waarom De Jong en zijn Noorse collega in vrijwel alle fracties op verzet stuitten. Maar zelfs als alle Duitse europarlementariërs voor hadden gestemd, was er nog geen meerderheid voor transparantie geweest. ‘Leden van het Europees Parlement vinden het maar gedoe, dat blijkt wel weer,’ stelt De Jong. Hij heeft geen sympathie voor de principiële redenen van de Duitsers, maar de weerstand van andere europarlementariërs vindt hij helemaal onbegrijpelijk.

Tegen de Europese onderzoeksite EU-observer zeggen europarlementariërs die tegen het amendement stemden, dat ze voor transparantie zijn, maar tegen het verplicht stellen van het publiceren van de uitgaven. Individuele delegaties moeten zelf beslissen over de wijze waarop ze transparantie bieden over de uitgaven.

De Conservatieve fractie in het Parlement zegt ‘alle delegaties aan te moedigen om zo transparant mogelijk te zijn’. Andere politici hopen naar eigen zeggen op ‘betere manieren om transparantie aan te moedigen’.

Met Nederlandse europarlementariërs hoopt de SP’er de afspraak te kunnen maken dat het verplicht wordt om de uitgaven online te publiceren. De Jong zegt sowieso steun te hebben van de PvdA- en ChristenUnie-fractie in het Europees Parlement. De partijen hopen nog voor de Europees Parlementsverkiezingen in 2019 tot een overeenkomst te komen met de Nederlandse partijen.