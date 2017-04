Ondanks bekoelde relatie hameren Tillerson en Lavrov op samenwerken in Syrië

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en zijn Russische collega Sergej Lavrov benadrukken dat ze blijven proberen samen te werken in Syrië. De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdag gezegd dat zijn land bereid is de onlangs gesneuvelde akkoorden over luchtaanvallen boven Syrië opnieuw op te pakken.

De ontmoeting van Tillerson en Lavrov werd door de wereld met argusogen gevolgd. Nadat Amerika afgelopen vrijdag 59 Tomahawk-raketten afvuurde op een Syrische basis, kwamen de verhoudingen verder onder druk te staan. De Russen noemen de aanval van Amerika op de luchtmachtbasis in Syrië ‘agressie tegen een soeverein land’.

Enige vooruitgang geboekt

Tillerson blijft erbij dat de Syrische regering onder leiding van president Bashar al-Assad verantwoordelijk is voor de gifgasaanval van vorige week in het noordwesten van Syrië, verklaarde hij tijdens een persconferentie. Volgens de Amerikaanse minister is er desondanks wel enige vooruitgang geboekt.

Voor de Amerikanen is het belangrijk dat Assad uiteindelijk op ordentelijke wijze afstand doet van de macht, aldus Tillerson. Volgens hem is er geen rol meer weggelegd voor Assad of zijn familie in het bewind. Lavrov zegt daarentegen dat Moskou zijn hoop niet vestigt op Assad maar ook niet op iemand anders in Syrië. Maar Assad ten val brengen zou alleen terreurbeweging Islamitische Staat (IS) ten goede komen, zegt hij.

Om de gedeukte betrekkingen te herstellen, komt de bijeenkomst geen dag te laat, benadrukte Lavrov al eerder op de dag tijdens een persconferentie. Rusland hoopt op een eerlijke en open discussie over de toekomst. Lavrov benadrukte het belang van de samenwerking tegen terrorisme.

Relatie op dieptepunt

Tillerson is geen vreemde in Moskou. Als topman van het Amerikaanse oliebedrijf ExxonMobil werd hij al eerder in het Kremlin ontvangen en gedecoreerd door president Vladimir Poetin. Na de aanval op Syrië ging er een streep door de geplande ontmoeting van Tillerson met Poetin, maar later op de dag bleek dat de twee elkaar toch hebben gesproken.

Tillerson vertelde de Russische president dat de huidige relatie tussen de twee landen op een dieptepunt ligt en dat het vertrouwen tussen beide landen ontbreekt. Volgens hem moeten er werkgroepen worden opgericht om daar iets aan te doen.