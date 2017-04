Trump neemt kritiek op NAVO terug: ‘Geen achterhaalde organisatie’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn toon ten opzichte van de NAVO veranderd. Het bondgenootschap is ‘niet verouderd,’ zei hij woensdag tijdens een gezamenlijke persconferentie met NAVO-chef Jens Stoltenberg.

Trump wil naar eigen zeggen met de andere lidstaten samenwerken om het bondgenootschap te versterken.

Landen moeten NAVO-norm halen

Tijdens zijn verkiezingscampagne noemde Trump de NAVO een ‘achterhaalde en verouderde organisatie’. Hij betwijfelde of er wel een toekomst was voor de NAVO. Woensdag is hij duidelijk van gedachten veranderd: ‘De NAVO is een bolwerk voor vrede en veiligheid.’ Wel benadrukte hij opnieuw dat de andere lidstaten zich aan hun financiële verplichtingen moeten houden.

Het is een verzoek dat de Amerikanen vaker hebben gedaan, ook onder de regering van de voormalige president Barack Obama. Volgens Stoltenberg, die Trump daar eerder in steunde, gaat het daarmee inmiddels ‘de goede kant op’.

Defensie-uitgaven

Amerika betaalt 70 procent van alle kosten en dat moet veranderen, vinden zowel Stoltenberg als Trump. De 28 NAVO-lidstaten hebben beloofd om in 2024 twee procent van hun bruto binnenlands product aan defensie te spenderen. Nederland zit daar met slechts 1,2 procent zeer ver onder. Volgens Hennis moet er in de volgende kabinetsperiode structureel 2,5 miljard bij om op het Europese NAVO-gemiddelde van ruim 1,4 procent te komen. Verschillende NAVO-ministers, onder wie Jeanine Hennis, gaven eerder toe dat Trump daarin gelijk heeft.

Trump zei verder dat de Amerikanen bereid zijn de crisis rond Noord-Korea aan te pakken zonder China, als dat nodig is. Vorige week sprak hij met de Chinese president Xi Jinping, en dinsdag belden ze met elkaar. ‘President Xi wil het juiste doen. We hadden een prima band, ik denk dat er chemie was tussen ons. Ik denk ook dat hij ons wil helpen met Noord-Korea,’ aldus de Amerikaanse president.