Meer macht voor Erdogan: wat betekent ‘ja’ bij referendum?

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn zin gekregen: een meerderheid van de Turken heeft zondag ja gestemd in een referendum voor de grondwetswijziging. Wat houdt de grondwetswijziging in? En wat betekent het voor het politieke stelsel als er een ‘ja’ uitrolt?

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is initiatiefnemer van het referendum, en wordt er door velen van beschuldigd op deze manier meer macht naar zich toe te willen trekken. Met de grondwetswijziging zou een presidentieel systeem worden ingevoerd, waarmee de president de uitvoerende macht krijgt. In het huidige stelsel leidt de premier de regering en is de functie van president slechts ceremonieel.

Uitvoerende macht

Wat betekent een grondwetswijziging concreet voor Erdogan? Bij een ‘ja’ in het referendum verandert het politieke systeem van Turkije van een parlementaire in een presidentiële republiek. De president – Erdogan dus – wordt dan zowel staatshoofd als hoofd van de uitvoerende macht.

Met de hervorming krijgt hij de mogelijkheid om per decreet te gaan regeren. Daarnaast wordt zijn invloed op de benoeming van de rechterlijke macht vergroot, wordt de functie van premier afgeschaft en komt er een vicepresident voor in de plaats. Erdogan krijgt het recht om ministers en andere hoge bewindslieden te benoemen, en om de noodtoestand uit te roepen. Het parlement kan de president in principe afzetten, maar om dat proces te starten, is eerst een tweederde meerderheid van het parlement nodig.

De meeste hervormingen worden pas in 2019 doorgevoerd als Erdogan en zijn AKP de volgende presidents- en parlementsverkiezingen winnen. Die staan gepland voor 3 november 2019.

Het aantal presidentstermijnen blijft twee, net als in de huidige situatie, maar de telling zou in 2019 opnieuw beginnen. In theorie betekent dit dat Erdogan tot 2029 zou kunnen aanblijven als president.

Voorstanders en tegenstanders

Voorstanders van de grondwetswijziging – Erdogan voorop – vergelijken het met het Amerikaanse presidentiële systeem en menen dat het stelsel ‘stabiliteit’ brengt en dat het nodig is om ‘uitdagingen op het gebied van de economie en veiligheid’ te tackelen. Zo zou besluitvorming sneller gaan, omdat er geen conflicten meer ontstaan tussen de president en de premier, zo is de redenering van voorstanders.

Critici noemen het systeem ondemocratisch en vrezen dat Erdogan zijn autoritaire macht verder zal doorzetten om politieke opponenten, activisten, academici en journalisten nog harder aan te pakken. Ook zou het systeem van checks and balances – essentieel bij het democratische proces – vervallen. De president staat aan het hoofd van zowel de staat als de regering en de rechterlijke macht. Omdat hij de macht heeft om decreten uit te vaardigen, staat het parlement bovendien vrijwel machteloos.

Kritiek op systeem

De mislukte staatsgreep van vorig jaar juli heeft de indirecte aanleiding gevormd voor het wetsvoorstel voor de grondwetswijziging. Dat wetsvoorstel werd in januari door het parlement aangenomen.

Dat ging niet van harte: de uitslag was met 339 voor en 142 tegen niet genoeg om het voorstel direct tot wet te maken, waardoor het volk zich nu per referendum moet uitspreken over het wetsvoorstel. De seculiere CHP, de grootste Turkse oppositiepartij, en de Koerdische HDP zijn fel tegen de grondwetswijziging. ‘Het parlement verraadt hiermee zijn eigen geschiedenis. Onze burgers zullen het spelletje van het parlement zeker dwarsbomen… we zullen van deur tot deur gaan, en het volk uitleggen wat ze moeten doen,’ zei CHP-leider Kemal Kilicdaroglu nadat het parlement het initiële wetsvoorstel aannam.

Voor de betrekkingen met de Europese Unie betekent een ‘ja’-stem niet veel goeds. Diverse EU-kopstukken hebben zich al uitgesproken tegen het referendum van Erdogan. De kans dat het land zich onder een presidentieel systeem nog bij de EU zou kunnen voegen, is klein.

Erdogan was lang premier, maar moest na ruim elf jaar zijn functie opgeven. Sinds 2014 is hij president. In die functie wil hij nu ook formeel de macht. Hij voerde met zijn AK-partij (AKP) vurig campagne, ook in Europa. Toen Europese landen hem daarin dreigden te frustreren, opende hij de aanval: zowel Nederland als Duitsland kon rekenen op bijna dagelijkse toespraken, waarin Erdogan de landen continu van nazi-praktijken betichtte. Ook dreigde hij dat Europese burgers niet meer veilig over straat zouden kunnen, als Europa zo zou doorgaan.