Aanslag op concert Ariana Grande in Manchester eist 19 levens

Door een explosie bij een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande in Manchester zijn zeker 22 doden gevallen en ongeveer 59 gewonden. De politie in de Britse stad gaat uit van een terreuraanslag.

Het gebeurde rond 22.30 lokale tijd bij de ingang van de Manchester Arena, net nadat Grande haar concert had afgesloten. In de zaal brak hevige paniek uit. Getuigen spraken tegenover BBC van ‘oorlogstaferelen’ en ‘kinderen die gillend op de grond lagen’.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) 22 mei 2017

De dader, een man, is zelf ook omgekomen, meldt de politie. ‘Wij gaan er in dit stadium van uit dat de aanslag afgelopen avond door één man werd uitgevoerd,’ zegt politiechef Ian Hopkins. ‘Wij proberen vast te stellen of hij alleen handelde of als onderdeel van een netwerk. De politie heeft niet gemeld wat voor bom er precies is geëxplodeerd. Maar sociale media circuleren berichten dat het om een spijkerbom gaat. ‘Wij denken dat hij een geïmproviseerd explosief bij zich had dat hij ontstak om deze gruweldaad te veroorzaken,’ aldus Hopkins.

De zaal in Manchester Arena, die ook voor sportwedstrijden wordt gebruikt, heeft een capaciteit van 23.000 man.

IS-aanhangers bejubelen aanslag

De politie van Manchester riep mensen op niet naar de plaats van de explosie te komen. De wereldberoemde zangeres, die vooral populair is bij jonge meisjes, is ongedeerd gebleven.

Aanhangers van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) bejubelen de explosie. IS heeft de aanslag nog niet formeel opgeëist, maar verschillende accounts die gelieerd zijn aan de terreurgroep roepen op tot meer van dit soort acties. Een enkeling ziet de aanslag op een vooral door kinderen en tieners bezocht concert als vergelding voor kinderen die in Mosul en Raqqa zijn omgekomen bij bombardementen door de internationale coalitie tegen IS.

Spoedberaad met May

De politie meldt dat de anti-terreureenheid van het Verenigd Koninkrijk momenteel in Londen bijeen is en nauw samenwerkt met het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. Dinsdagmorgen houdt premier Theresa May een spoedberaad met haar kabinet over de aanslag. Ze heeft haar medeleven uitgesproken. De premier benadrukte dat de autoriteiten nog druk bezig zijn met het onderzoek naar de achtergrond van de ontploffing, maar dat het vooralsnog wordt gezien als een ‘afschuwelijke terroristische aanval.’

Het concert van Ariana Grande was onderdeel van de derde tournee van de Amerikaanse zangeres, de Dangerous Woman Tour. De tour deed vorige week dinsdag en de zondag ervoor Amsterdam aan. De zangeres geeft op Twitter aan ‘gebroken’ te zijn.