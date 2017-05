‘Adviseur Trump genoemd in Rusland-onderzoek’

Een adviseur dichtbij de Amerikaanse president Donald Trump wordt genoemd in het onderzoek naar vermeende banden tussen de Trump-campagne en Rusland. Althans, volgens anonieme bronnen dichtbij het onderzoek.

De Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat op basis van verklaringen van anonieme bronnen. De bronnen willen niet zeggen wie die persoon is, maar zeggen wel dat het iemand is die dichtbij Trump staat.

Opgelucht om ontslag Comey

Trump is ondertussen in Saudi-Arabië. De Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer reageert daarom op het bericht: ‘Zoals de president al eerder zei, een grondig onderzoek zal bevestigen dat er geen banden waren tussen de campagne en welke buitenlandse macht dan ook.’

Ook The New York Times bericht vrijdag over Trump en de Russen. Volgens die krant zou Trump tegen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov hebben gezegd dat hij opgelucht is door het ontslag van de voormalige FBI-directeur James Comey. Dat zou een ‘grote druk’ van zijn schouders hebben gehaald. ‘Ik heb net de directeur van de FBI ontslagen. Hij was gek, echt gestoord,’ zou Trump hebben gezegd.

Russen ontkennen lek Trump

Het bericht baseert zich op een samenvattend document over de ontmoeting tussen Trump en de Russen. ‘Ik stond hevig onder druk door Rusland. Dat is nu weg,’ was nog een zin die Trump volgens het bericht zou hebben uitgesproken.

Trump sprak met Lavrov een dag nadat hij Comey ontsloeg. Die ontmoeting was de afgelopen dagen onderwerp van gesprek, omdat Trump naar verluidt staatsgeheimen zou hebben gelekt naar de Russische vertegenwoordigers.

De Russische president Vladimir Poetin reageerde daar een aantal dagen geleden op met een aantal cynische grappen, en verklaarde dat Lavrov geen gevoelige informatie van Trump zou hebben ontvangen.