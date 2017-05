Alarm bij EU over laptopban op vluchten naar Amerika

De Europese Unie (EU) wil snel het gesprek aangaan met de Amerikaanse regering over een dreigende laptopban voor Europese vluchten naar Amerika. De Amerikanen overwegen laptops en andere grote elektronische apparatuur voortaan te verbieden voor vluchten uit de EU.

De EU voelt zich vooral gepasseerd bij het delen van informatie over mogelijke terreurdreigingen. Volgens de EU gaat het om ‘normale’ veiligheidsrisico’s, blijkt uit een brief van EU-commissarissen Violeta Bulc en Dimitris Avramopoulos naar John Kelly – de Amerikaanse minister voor Binnenlandse Veiligheid – die in handen is van persbureau Reuters. In de brief wordt er bij Amerika op aangedrongen om concrete veiligheidsrisico’s te delen.

Luchtvaart doelwit van terreur

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid meent dat terroristen de burgerluchtvaart als doelwit hebben gekozen, en zo explosieven vliegtuigen in zouden proberen te smokkelen.

Er zou nog geen concreet besluit zijn genomen over een mogelijke ban op laptops vanuit de EU, maar mocht de regel doorgevoerd worden, dan worden grote Europese luchtvaartmaatschappijen als Lufthansa, British Airways en KLM daardoor getroffen. Malaysia Airlines heeft al aangegeven dat een dergelijke ban het passagiers moeilijker maakt om te reizen.

Ban voor Arabische en Turkse vliegvelden

In maart kondigde de regering van de Amerikaanse president Donald Trump al een verbod af op het meenemen van grote elektronische apparaten vanaf een aantal Arabische en Turkse vliegvelden. Groot-Brittannië volgde het voorbeeld, en introduceerde ook een laptopban, al geldt die voor net iets andere routes.

De Europese ambassadeur in Amerika zou de komende dagen een bijeenkomst hebben met Kelly. Vermoedelijk wordt daar ook de laptopban besproken.