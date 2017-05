Ambassadeur VS op matje om ‘agressie tegen lijfwachten’

De Amerikaanse ambassadeur in Ankara is door Turkije op het matje geroepen. De lijfwachten van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zouden tijdens een bezoek aan Washington agressief zijn behandeld.

Dit meldt persbureau AP. Deze ontwikkeling is hoogst opmerkelijk, omdat de lijfwachten van president Erdogan een demonstratie voor de Turkse residentie verstoorden. De demonstranten droegen Koerdische vlaggen. Na een signaal van Erdogan joegen ze de Koerdische demonstranten met geweld uiteen.

BREAKING: Turkey summons US ambassador to protest ‘aggressive’ action against Turkish bodyguards in Washington. — The Associated Press (@AP) 22 mei 2017



Vervolgens brak er een vechtpartij uit op het perceel voor de residentie. Dat ze te gast waren in Amerika, liet de lijfwachten onberoerd. Negen mensen raakten bij deze schermutseling gewond, onder wie twee ernstig. Twee lijfwachten van de Turkse president werden gearresteerd, maar even later weer vrijgelaten omdat ze een paspoort van de diplomatieke dienst hadden. Volgens de Amerikaanse nieuwszender NBC was president Erdogan tijdens de schermutseling in de Turkse residentie.



Het incident zorgde voor grote commotie. De Republikeinse Senator John McCain riep op om de Turkse ambassadeur het land uit te gooien. ‘We hebben het hier niet over zomaar wat individuen: dit is een bevel van Erdogan, die opriep tot het in elkaar slaan van vreedzame demonstranten. De Turken overtraden de Amerikaanse wet en moeten worden vervolgd.’

Turkish security guards’ attack on peaceful protesters this wk was a despicable display of thuggery & repression – absolutely unacceptable pic.twitter.com/NQL0KychH4 — John McCain (@SenJohnMcCain) 18 mei 2017



Eerder op de dag had president Erdogan een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump, waarin de vriendschap tussen beide landen werd besproken. Beide leiders gaven na afloop een persconferentie, waar zij de goede betrekkingen tussen beide landen nogmaals onderstreepten.