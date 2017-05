Clash activisten en Libische marine op zee

De Libische kustwacht kwam woensdagavond bijna in aanvaring met een schip van de Duitse reddingsorganisatie Sea Watch. De organisatie wilde de migranten – veelal uit Marokko – meenemen naar Europa.

Maar de kustwacht wilde het bootje begeleiden naar de Libische kust. Het ging om een houten bootje met vijfhonderd migranten aan boord, dat zo’n 30 kilometer ten noorden van de kust voer. De meerderheid van de migranten komt uit Marokko, maar aan boord waren ook Bengalese, Tunesische en Syrische migranten.

Smokkelaars openden vuur

Sea Watch plaatste een video op YouTube waarin de aanvaring te zien is. De organisatie zegt Libië niet als veilig land te beschouwen. Daarom zouden de migranten naar de Zuid-Europese kust moeten worden gebracht.

Volgens een woordvoerder van de Libische marine, wilde het schip van de kustwacht de migranten meenemen naar Tripoli. De mensensmokkelaars aan boord openden het vuur. Volgens marinewoordvoerder Ayoub Qassem brachten de smokkelaars ‘alle partijen in gevaar’.

De verklaringen van de Libische marine en Sea Watch verschillen nogal van elkaar. Het kustwachtschip stond op het punt de migranten te redden toen Sea Watch tussenbeide kwam, beweert de marine.

Migranten terug naar Tripoli

De Duitse organisatie Sea Watch zegt op haar website: ‘Alweer heeft de Libische marine zich bemoeid met een reddingsoperatie van Sea Watch. De onprofessionele bewegingen van het Libische schip brachten niet alleen de bemanning van Sea Watch in gevaar, maar ook de honderden migranten, die Sea Watch net aan het redden was.’

Volgens de Libische kustwacht zijn de migranten uiteindelijk teruggestuurd naar Tripoli.

Opmerkelijk is dat een plan om bootmigranten die op de Middellandse Zee worden opgepikt terug te leiden naar Noord-Afrika juist van een Duitse minister is, namelijk Thomas de Maizière van Binnenlandse Zaken. De CDU-minister hoopt zo te voorkomen dat migranten zich wagen aan de levensgevaarlijke tocht over de Middellandse Zee. Wel wil De Maizière de migranten terugsturen naar veilige landen zoals Egypte en Tunesië.