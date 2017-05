Wint Assad in Damascus?

Het Syrische leger rukt steeds verder op in de hoofdstad Damascus. Zondag trokken honderden rebellen zich uit delen van de stad terug na een deal met de Syrische regering. Wat is de stand van zaken?

Ruim 1.500 strijders en hun familieleden werden zondag uit de wijk Qaboun aan de rand van Damascus geëvacueerd. Na ruim tachtig dagen van zware artillerie- en luchtbombardementen besloten de rebellen akkoord te gaan met een voorstel van de Syrische president Bashar al-Assad. Zij hebben de wapens neergelegd en mogen zich terugtrekken naar de noordwestelijke provincie Idlib. Hiermee verliezen de rebellen een derde wijk in enkele weken tijd.

Ondraaglijke situatie

De rebellen beheersen alleen nog een deel van Oost-Damascus en enkele voorsteden. Het rebellengebied is geheel omsingeld door het Syrische leger. Ook ontdekten regeringstroepen een omvangrijk tunnelnetwerk van de rebellen. De strijders die doorvechten, verliezen daarmee een belangrijke aanvoerlijn.

De strategie van de Syrische strijdkrachten werpt haar vruchten af. In plaats van voor een frontale aanval te kiezen, omsingelt het leger de rebellengebieden en stelt hen bloot aan zware bombardementen, die net zolang doorgaan tot de situatie ondraaglijk wordt. Vervolgens biedt het Syrische leger een voorwaardelijke overgave aan en blijven de verliezen aan eigen zijde dus beperkt.

Raqqa op steenworp

Hoewel de kaart iets anders lijkt te impliceren, verstevigt het Syrische leger (rood op de kaart) zijn grip op de dichtstbevolkte gebieden in West-Syrië. De grootste steden – Aleppo, Hama, Homs en Damascus – zijn vrijwel allemaal geheel in handen van de regeringstroepen. De ‘gematigde’ rebellen zijn alleen nog sterk op het platteland van Idlib en in Zuid-Syrië, nabij de Jordaanse grens.

Ook Islamitische Staat (IS) verliest steeds meer terrein. Koerdische strijders zijn IS-hoofdstad Raqqa tot op een steenworp genaderd. Vermoedelijk zal in juni de slag om Raqqa beginnen.