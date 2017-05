Europees Parlement pakt asielhoppers niet aan

Het Europees Parlement heeft de plannen verworpen van de Europese Commissie om zogenoemde ‘asielhoppers’ aan te pakken. Het Parlement moet niets weten van de uitbreiding van detentiemogelijkheden om te voorkomen dat migranten in meerdere landen asiel aanvragen.

Waar de Europese Commissie vreemdelingendetentie wil uitbreiden om een einde te maken aan het eeuwig verlengen van asielprocedures door een aantal migranten, wil het Europees Parlement dat detentie alleen wordt ingezet als laatste redmiddel.

Lees meer: Europa slaat alarm – kansloze asielzoekers reizen door EU op zoek naar hoogste vertrekpremie

Asielaanvraag in diverse landen

Een commissie in het Europees Parlement – onder leiding van D66-fractieleider Sophie in ’t Veld – verzet zich tegen de voorstellen van de Europese Commissie, en komt met tegenvoorstellen. Dat meldt De Telegraaf op dinsdag.

Als het aan het Parlement ligt, mag een vreemdeling die zich niet aan de regels houdt alleen worden gedetineerd als een rechter geen andere mogelijkheden ziet. De vreemdeling moet bovendien de mogelijkheid krijgen om gratis in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak.

Nationale parlementen hekelen al jaren migranten die in meerdere landen asiel aanvragen. Daarom hoopt de Europese Commissie asielzoekers te verplichten in het land te blijven waar de asielaanvraag is gedaan, zolang de procedure loopt.

Hoogste vertrekpremie

Eind maart sloeg de Europese Commissie alarm over ‘asielhoppers’ die asiel aanvragen in diverse EU-landen. Ze trekken volgens de ministers van Binnenlandse Zaken door de EU, op zoek naar de hoogste vertrekpremie.

Er gaan stemmen op in Brussel om de vertrekpremie in alle lidstaten gelijk te trekken. De Europese Commissie raadt de EU-lidstaten in een rapport aan nauwer samen te werken, onder meer door informatie over criminele migranten met elkaar te delen.