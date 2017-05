May dreigt met eigen ‘Brexit-rekening’ voor EU

De Britse regering peinst er niet over tientallen miljarden aan de Europese Unie te betalen na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Premier Theresa May presenteert haar eigen rekening, die Brussel juist aan Londen moet betalen.

Als het aan May ligt, betaalt de EU miljarden terug die het Verenigd Koninkrijk heeft betaald aan instituties als de Europese Investeringsbank (EIB). De regering wil dat de EU deze miljarden meeneemt in de berekeningen van de ‘scheidingsrekening’, die May wacht in Brussel.

Beide kanten van het verhaal

Dat zegt de premier zondag tegen The Telegraph. ‘Er is een verhit debat gaande over de financiële verplichtingen die Groot-Brittannië nog aan de EU heeft en op welke bedragen wij juist recht hebben, vanwege betalingen in het verleden,’ aldus May. ‘We zijn er heel duidelijk over geweest dat wij willen dat rekening wordt gehouden met beide kanten van het verhaal.’

Britse media meldden eerder dat de Brexit-rekening kan oplopen tot meer dan 100 miljard euro. Volgens denktank Bruegel zou het grootste deel (bijna 40 miljard) bestaan uit uitstaande financiële verplichtingen.

De hoofdonderhandelaar van de Europese Unie, Michel Barnier, zegt dat 100 miljard een veel te hoge schatting is, maar waarschuwde begin mei dat het Brexit-proces zeer pijnlijk zal zijn. ‘Er zijn mensen die de illusie hebben gecreëerd dat Brexit geen financiële invloed zou hebben en dat de onderhandelingen snel en pijnloos over zijn. Maar dat is niet het geval.’

Afschrikwekkend Brexit-proces

May hoopt niet alleen de Brexit-rekening te ontlopen, maar hoopt ook bepaalde rechten te behouden. Als het aan de EU ligt, komt daar niets van in. Onderhandelaars onderstrepen dat vertrokken lidstaten geen recht hebben op extraatjes. Het Brexit-proces dient andere lidstaten uiteindelijk af te schrikken: Brussel wil niet dat nog meer landen besluiten uit de Unie te stappen.

De Conservatieve regeringspartij probeert overigens haar onderhandelingspositie te verstevigen door nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Met de steun van de oppositiepartij Labour, heeft de partij van May verkiezingen aangekondigd op 8 juni. De Conservatieven worden verwacht die dag een historische overwinning te halen.